Las farmacias de guardia son el servicio que permite a los vecinos de Ceuta contar con atención farmacéutica cuando el resto de horarios no está disponible. Para este martes, 7 de julio de 2026, la información publicada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta recoge el detalle de las zonas y turnos correspondientes.
De acuerdo con los datos oficiales disponibles para esta fecha, hoy no hay farmacias de guardia registradas. Aun así, te dejamos el desglose por zonas para que puedas comprobar la situación con claridad.
Zona Centro
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Campo Exterior
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Turno noche
No hay farmacia de guardia registrada en este turno para hoy.
Si necesitas medicación y vas a acudir por un problema puntual, te recomendamos llevar la receta médica y la información del medicamento que buscas para agilizar la atención en el mostrador, especialmente en momentos de menor disponibilidad. En caso de duda, consulta con tu farmacia habitual cuando esté abierta o con los canales de atención habituales para recibir orientación cuanto antes.