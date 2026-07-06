CEUTA. Lunes, 6 de julio de 2026. — La Ciudad Autónoma de Ceuta iniciará la próxima semana, a mediados de julio, una de las mayores operaciones de renovación del firme de su historia reciente. El proyecto, enmarcado en el contrato de rehabilitación integral de pavimentos viales, movilizará una inversión total de siete millones de euros y sus trabajos se extenderán de manera progresiva hasta el año 2027.

Las obras correrán a cargo de la UTE ACC-Manuel Alba, adjudicataria de una intervención concebida estratégicamente por la Consejería de Fomento para recuperar la red viaria, elevar los estándares de seguridad vial y ofrecer una circulación más fluida y cómoda tanto a conductores como a peatones.

Una red saturada por 250.000 desplazamientos diarios

Los informes técnicos municipales justifican la envergadura de este plan debido al avanzado estado de envejecimiento y desgaste del pavimento. Gran parte de las calzadas de la ciudad llevan más de veinte años soportando un tráfico muy superior al previsto en su diseño original.

Actualmente, Ceuta registra cerca de 250.000 desplazamientos diarios —más de la mitad en vehículos privados—, una presión constante a la que se suman factores meteorológicos como la humedad, filtraciones de agua, pendientes pronunciadas y el paso continuo de vehículos pesados, causantes de baches, grietas y hundimientos.

Zonas afectadas: de las grandes avenidas a las barriadas

El plan de asfaltado se ejecutará de forma escalonada para mitigar las retenciones, aunque Fomento ya advierte que serán inevitables los cortes puntuales, desvíos y restricciones de tráfico. La intervención llegará a tres grandes bloques de la ciudad:

Grandes arterias de movilidad: González Tablas, Regulares, Reyes Católicos, Príncipe y Nuestra Señora de Otero.

González Tablas, Regulares, Reyes Católicos, Príncipe y Nuestra Señora de Otero. Barrios residenciales: Loma Colmenar, Los Rosales, Manzanera, Juan XXIII y la barriada 12 de Diciembre.

Loma Colmenar, Los Rosales, Manzanera, Juan XXIII y la barriada 12 de Diciembre. Corredores estratégicos: García Aldave, Monte Hacho, la Circunvalación del Hacho, Tarajal y el Paseo de la Marina Española.

Tres niveles de intervención técnica

Para garantizar la durabilidad y la optimización de los recursos, el contrato estipula tres tipos de actuaciones específicas según las necesidades estructurales de cada tramo:

Tipo de Intervención Descripción Técnica Objetivo Refuerzo superficial Capa de 5 centímetros con mezcla bituminosa AC16 SURF. Calles con desgaste leve; mejora la adherencia. Saneo profundo Fresado previo, relleno con mezcla AC22 BIN y capa final. Tramos muy deteriorados con pérdida estructural. Entronques Corrección de desniveles en accesos. Suaviza transiciones en garajes, pasos de peatones y cruces.

Renovación integral del mobiliario y la señalización

El proyecto va más allá del simple tendido de asfalto. Las obras obligarán al reajuste de imbornales, tapas de registro, bandas reductoras y bolardos para adaptarlos con precisión a la nueva rasante.

Como broche final a cada intervención, se procederá a la renovación completa de la señalización horizontal y vertical (marcas viales, pasos de cebra y delimitación de carriles), garantizando una visibilidad óptima y culminando la que ya se perfila como la obra de conservación urbana más importante de la legislatura.