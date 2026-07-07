Martes, 7 de julio de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa un tiempo dominado por el calor en buena parte del interior peninsular y por cielos mayormente despejados o con pocas nubes en varias zonas. En términos generales, la probabilidad de lluvia se mantiene baja, aunque en áreas del centro peninsular se esperan intervalos nubosos y lluvia escasa en algunas capitales. A continuación, el repaso por zonas con datos de referencia en capitales.

Norte peninsular

En el norte, las temperaturas resultan más moderadas que en el resto del país. Bilbao registrará una máxima de 32°C y una mínima de 19°C con poco nuboso. El viento soplará del NO a 15 km/h y la probabilidad de lluvia es 0%, según la información municipal procedente de los XML públicos de AEMET.

En conjunto, la jornada se presenta estable en esta franja, sin indicios de precipitaciones significativas.

Centro peninsular

El centro peninsular es la zona donde el calor gana protagonismo, con valores que rondan o superan los 40°C en las capitales consideradas. En Madrid, la previsión es de 40°C de máxima y 25°C de mínima. Se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa, con viento del S a 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 65%, un dato a tener en cuenta si se planean actividades al aire libre por la tarde.

En Zaragoza, el ambiente será más seco: 43°C como máxima y 24°C como mínima, con intervalos nubosos y viento del C a 0 km/h (calma). La probabilidad de lluvia queda en 20%, de modo que, aunque puede haber nubes, no se esperan precipitaciones generalizadas.

Sur peninsular

En el sur, el termómetro marca valores altos y el cielo tiende a despejarse. Ceuta prevé 27°C de máxima y 21°C de mínima, con despejado y viento del E a 5 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, por lo que el día se desarrollará con estabilidad atmosférica.

Más al interior, Sevilla alcanzará 41°C de máxima y 24°C de mínima. El cielo estará despejado y el viento será del C a 0 km/h, con 0% de probabilidad de lluvia. Es una jornada especialmente calurosa en comparación con el norte, con ausencia de lluvias en la previsión.

Mediterráneo

La zona mediterránea mantiene un tiempo mayormente tranquilo y seco. En Barcelona, se espera 33°C de máxima y 24°C de mínima, con despejado. El viento soplará del S a 15 km/h y la probabilidad de lluvia es 0%, según AEMET.

En València (otras), la previsión también apunta a estabilidad: 38°C de máxima y 23°C de mínima, con poco nuboso y viento del SE a 15 km/h. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, por lo que el calor será el elemento más destacado.

Islas Baleares

En Baleares, la jornada se plantea con cielos claros y sin amenaza de lluvia. Palma prevé 34°C de máxima y 22°C de mínima, con despejado. El viento será SO a 20 km/h y la probabilidad de lluvia es 0%. Estas condiciones invitan a disfrutar del tiempo al aire libre, siempre teniendo en cuenta las horas de mayor insolación.

Islas Canarias

En el archipiélago canario, el escenario es relativamente estable y predominantemente despejado, aunque con vientos relevantes en algunas islas. En Las Palmas de Gran Canaria (otras), se esperan 27°C de máxima y 22°C de mínima, con despejado y viento del N a 25 km/h. La probabilidad de lluvia figura en 0%.

Además, en La Coruña (otras) la referencia de AEMET para el norte atlántico muestra un contraste notable frente al interior: máxima de 22°C y mínima de 16°C, con nuboso, viento NO a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 5%. Es un matiz útil para entender la diferencia térmica entre regiones.

Recomendaciones

En el centro y sur peninsular (Madrid, Zaragoza, Sevilla), extremar precauciones con el calor, especialmente en las horas de máxima radiación.

En Madrid , por la probabilidad de lluvia del 65% y los intervalos nubosos con lluvia escasa , conviene revisar planes si se prevén desplazamientos.

, por la y los , conviene revisar planes si se prevén desplazamientos. Si se realizan actividades en la costa o en Baleares y Canarias, tener en cuenta el viento previsto (por ejemplo, SO 20 km/h en Palma y N 25 km/h en Las Palmas).

En resumen, el martes 7 de julio de 2026 se presenta mayoritariamente estable y seco en gran parte del país, con máximas elevadas en el interior y probabilidad de lluvia baja salvo el caso señalado para Madrid, donde AEMET apunta a lluvia escasa dentro de intervalos nubosos. Para consultar la evolución de la jornada, la referencia oficial es la información de AEMET.