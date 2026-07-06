CEUTA. 5 de julio de 2026. — El Partido Popular de Ceuta ha subido el tono contra el PSOE local, al que acusa de utilizar maniobras de distracción para no afrontar la crisis sanitaria que atraviesa la ciudad autónoma. Desde las filas populares consideran un «grave error» que la formación socialista centre toda su estrategia en polemizar sobre una intervención parlamentaria en el Senado, en lugar de exigir soluciones inmediatas al Ministerio de Sanidad.

«Los ciudadanos no esperan debates sobre actas parlamentarias; esperan una sanidad que funcione», han reprochado de forma contundente desde el PP, afeando que el PSOE dedique su tiempo a cuestionar a la oposición mientras evita explicar qué medidas va a tomar para frenar las listas de espera o acabar con la acuciante falta de médicos especialistas.

El foco en el verdadero problema: ocho años de carencias

Para el Partido Popular, el verdadero debate debe centrarse en las deficiencias estructurales que obligan a miles de pacientes ceutíes a desplazarse de forma continuada a la Península para recibir un diagnóstico o tratamiento.

«El tiempo que el PSOE dedica a interpretar intervenciones haría mejor en emplearlo en exigir al Gobierno de España las medidas que Ceuta lleva años necesitando. Después de ocho años de Gobierno socialista, la realidad es que nuestra ciudad sigue soportando importantes carencias», critican los populares.

Respaldo absoluto al senador Abdeselam

El PP también ha salido al paso de los intentos del PSOE por desacreditar la reciente intervención del senador por Ceuta, Abdelhakim Abdeselam, en la Cámara Alta. La formación conservadora ha tildado de «llamativa» esta actitud de los socialistas, recordando el perfil del parlamentario:

Experiencia acreditada: Además de su cargo político, Abdeselam es un médico especialista que lleva décadas ejerciendo en la sanidad pública ceutí.

Además de su cargo político, Abdeselam es un médico especialista que lleva décadas ejerciendo en la sanidad pública ceutí. Conocimiento de campo: Los populares defienden que el senador conoce con precisión milimétrica la realidad diaria, las carencias y el sufrimiento tanto de los pacientes como de los profesionales del sector en la ciudad.

«Menos discusiones políticas y más soluciones»

La formación liderada por los populares ha dejado claro que no piensa entrar «en el barro» ni participar en debates estériles. Insisten en que su prioridad absoluta seguirá siendo denunciar las carencias de la gestión del Ministerio de Sanidad y defender un servicio público de calidad para todos los ceutíes.

«Los ceutíes necesitan menos discusiones políticas y más soluciones», concluye el comunicado del PP, instando al PSOE a redirigir sus esfuerzos y exigir de una vez al Ejecutivo central los recursos materiales, financieros y humanos que la sanidad de Ceuta necesita con urgencia.