CEUTA. Lunes, 6 de julio de 2026. — El sindicato UGT Ceuta da un nuevo paso en su compromiso con la diversidad y la equidad en el entorno laboral. Esta tarde, de 17:00 a 19:00 horas, la Biblioteca Pública Adolfo Suárez acogerá la jornada titulada «Planes LGTBI en las empresas y protocolos de acompañamiento».

Este encuentro está diseñado específicamente como una herramienta formativa e informativa para la representación legal de los trabajadores, profesionales de recursos humanos, tejido empresarial y cualquier ciudadano interesado en la gestión de la diversidad en los centros de trabajo.

Un ponente de primera línea confederal

El plato fuerte de la jornada será la intervención de José Álvarez, responsable del Área LGTBI Confederal de UGT. Álvarez llega a la ciudad autónoma para compartir la experiencia acumulada y las estrategias que la organización desarrolla a nivel nacional en este ámbito.

El objetivo es doble:

Analizar los planes LGTBI obligatorios y recomendados en el tejido empresarial.

en el tejido empresarial. Dotar de herramientas para la implantación de protocolos de acompañamiento, esenciales para garantizar entornos laborales seguros, respetuosos y libres de cualquier tipo de discriminación.

Continuidad a la agenda del Orgullo 2026

Esta jornada no es un hecho aislado, sino que forma parte de la intensa agenda que UGT viene desplegando a favor de los derechos sociales. En las últimas semanas, el sindicato ha tenido un papel muy activo en la organización de los actos del Orgullo 2026 en Ceuta.

Además, esta iniciativa sirve para trasladar a nivel local las conclusiones de las V Jornadas Confederales LGTBI de UGT, celebradas recientemente en Madrid bajo el lema «Ampliar derechos. Proteger la diversidad». A dicha cita nacional acudió una destacada delegación ceutí encabezada por la secretaria general, Yolanda Aparicio, el secretario de Organización, Tomás Ascaso, y la secretaria de Igualdad de UGT-FICA, Icram Mohamed. La presencia de José Álvarez hoy en Ceuta servirá para consolidar y replicar el trabajo de sensibilización debatido en la capital.

Inscripciones y acceso

La asistencia al evento en la Biblioteca Adolfo Suárez es totalmente gratuita. Dado que el aforo es limitado, la organización ha recordado que es necesaria una inscripción previa, la cual se puede formalizar de forma sencilla escaneando el código QR habilitado en el cartel anunciador del encuentro.