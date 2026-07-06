CEUTA. Julio de 2026. — La equidad sanitaria en el territorio español no puede seguir siendo un mero principio teórico. Con este firme argumento, el senador del Partido Popular por Ceuta, Abdelhakim Abdeselam, ha defendido en la Comisión de Sanidad del Senado la necesidad urgente de implantar en la ciudad autónoma un servicio de radioterapia, el desarrollo de la medicina nuclear y la incorporación de un equipo PET (Tomografía por Emisión de Positrones).

Estas prestaciones se consideran fundamentales para modernizar la asistencia sanitaria local y situar a Ceuta al mismo nivel de atención que el resto de las comunidades autónomas.

El drama de los desplazamientos de pacientes

Durante la comparecencia de la presidenta de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, Abdeselam expuso con dureza la realidad que afrontan los pacientes ceutíes. En la actualidad, la falta de estas tecnologías obliga a numerosas personas —en su mayoría enfermos oncológicos— a desplazarse de forma continuada fuera de la ciudad para recibir un diagnóstico preciso o sus tratamientos de radioterapia.

«Estos traslados obligatorios suponen un gravísimo impacto físico, emocional y económico, no solo para los propios pacientes, sino también para sus familias en momentos de extrema vulnerabilidad», subrayó el senador popular.

Ante esta situación, el parlamentario interpeló directamente a los expertos de la comisión sobre la viabilidad técnica de implantar un servicio de radioterapia dadas las características demográficas y geográficas de Ceuta, así como los requisitos indispensables para que las técnicas de imagen molecular ofrezcan la mejor respuesta asistencial posible.

PET: Una herramienta crucial contra el cáncer

El Partido Popular ha puesto especial énfasis en la urgencia de contar con un equipo PET. Esta tecnología de vanguardia es un pilar maestro en la medicina contemporánea:

Detección precoz: Permite localizar metástasis de forma mucho más precisa.

Permite localizar metástasis de forma mucho más precisa. Diseño terapéutico: Facilita a los facultativos una mejor planificación de los tratamientos.

Facilita a los facultativos una mejor planificación de los tratamientos. Seguimiento: Monitoriza con exactitud la evolución de la enfermedad y la eficacia de las terapias aplicadas.

Equipamiento y personal: un binomio indivisible

Sin embargo, el PP advierte que la llegada de tecnología puntera no es una solución mágica por sí sola. Durante el debate en la Comisión de Sanidad se puso de manifiesto que la inversión en maquinaria debe ir acompañada de forma indisoluble de profesionales cualificados.

Para el Partido Popular, cualquier avance en esta materia requiere de una planificación rigurosa y un compromiso financiero real por parte del Gobierno central. De lo contrario, la falta de personal especializado e infraestructuras de soporte neutralizaría el beneficio de los nuevos equipos.

La formación exige que los ciudadanos de Ceuta dejen de ser tratados como pacientes de segunda y dispongan, de una vez por todas, de las mismas oportunidades diagnósticas y terapéuticas que cualquier otro ciudadano en el territorio nacional.