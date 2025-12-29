El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, lanzó este viernes duras críticas al Gobierno en un acto celebrado en la sede nacional del partido en Génova, asegurando que España se enfrenta a un “colapso total” bajo la actual gestión.

Durante su intervención, Feijóo subrayó la diferencia entre “tener una minoría de bloqueo y contar con una mayoría de gobierno”, haciendo un balance crítico de la situación política actual y señalando que el país ya ha perdido rumbo con el liderazgo de Pedro Sánchez.

El dirigente popular anticipó un cambio en el escenario político español, insistiendo en que es necesaria una alternativa que permita gobernar con estabilidad y responder a los retos que, según él, el Ejecutivo no está abordando de manera efectiva.

Feijóo concluyó su discurso apelando a la necesidad de fortalecer las instituciones y garantizar un gobierno que tenga capacidad real de decisión, en contraste con lo que describió como una parálisis generalizada en la gestión actual.