El presidente del Gobierno arropa a María Jesús Montero en Granada y sitúa la defensa de la sanidad pública como el eje central frente a la «ola reaccionaria».

PULIANAS (GRANADA) | En la recta final de la campaña para las elecciones andaluzas del próximo domingo, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha protagonizado este miércoles un mitin en la localidad granadina de Pulianas. Durante su intervención, Sánchez ha centrado sus ataques en la gestión sanitaria de los gobiernos populares, señalando directamente a los presidentes de Madrid y Andalucía.

Para el líder socialista, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno representan una misma estrategia de recortes: «O bien con el descaro de Ayuso, o bien a la chita callando como Moreno Bonilla, al final son las dos caras de la misma moneda», ha afirmado ante los simpatizantes, acusando al PP de buscar una sanidad «privada y privativa».

Blindaje de la sanidad pública

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado el acto para poner en valor el reciente proyecto de ley que pretende blindar la sanidad pública en España, una medida que, según ha vaticinado, contará con la oposición de PP y Vox. Sánchez ha presentado este blindaje como el motivo principal para votar a la candidata socialista, María Jesús Montero, a quien desea tener como «aliada institucional» desde la Junta de Andalucía.

«Estoy a mitad de tarea»

Con la mirada puesta en la estabilidad del Gobierno de coalición progresista, Sánchez ha reafirmado su intención de agotar la legislatura y continuar más allá de su horizonte actual. «Yo siempre digo que estoy a mitad de tarea y llevo ocho años», ha apostillado, subrayando que para que España siga siendo un «baluarte de derechos y libertades» frente a los pactos de la derecha y la ultraderecha en otras comunidades, necesita el apoyo de gobiernos regionales afines.

Gestión de crisis y orgullo internacional

En un tono más institucional, el presidente ha sacado pecho por la gestión de hitos recientes de su gabinete:

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Economía: Revalorización de pensiones e incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Revalorización de pensiones e incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Energía: Reducción de los precios de la electricidad.

Reducción de los precios de la electricidad. Salud Pública: Sánchez ha destacado el éxito en la gestión de la crisis del hantavirus, citando los elogios de la OMS y del Papa Francisco. «España se viste por los pies ante emergencias sanitarias frente a otros que agachan la mirada», ha sentenciado.

Sánchez ha concluido su intervención advirtiendo sobre el riesgo de los gobiernos de coalición entre PP y Vox, como los de Extremadura o Aragón, y ha hecho una defensa cerrada de los derechos de los inmigrantes y de la solidaridad internacional como señas de identidad de su gestión.