A cuatro días de las elecciones andaluzas, la candidata socialista centra su estrategia en el «rescate» de los servicios públicos y fía la financiación de sus promesas al nuevo modelo de financiación autonómica.

SEVILLA – En la recta final de la campaña electoral para el 17 de mayo, la secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha marcado distancias insalvables con el Partido Popular. En una entrevista concedida a la Agencia EFE, Montero ha rechazado tajantemente la posibilidad de facilitar un gobierno de Juanma Moreno, incluso para evitar la entrada de Vox en el Ejecutivo.

«Nadie entendería que el PSOE diera el visto bueno a las políticas privatizadoras del PP en sanidad y universidades», ha sentenciado, emplazando a los populares a buscar apoyos en otras formaciones si no logran la mayoría absoluta.

Un programa centrado en «Salud, Educación y Vivienda»

Montero ha presentado un programa con medidas de choque inmediatas que, asegura, marcarían su primer Consejo de Gobierno si logra la victoria este domingo:

Sanidad: Reducir el tiempo de espera para ver al médico de cabecera a un máximo de 48 horas .

Reducir el tiempo de espera para ver al médico de cabecera a un máximo de . Vivienda para jóvenes: Ayuda al alquiler de hasta 400 euros y la concesión del 20% del precio de compra de un piso, a devolver en 30 años.

Ayuda al alquiler de hasta y la concesión del de un piso, a devolver en 30 años. Educación: Creación de 30.000 nuevas plazas de Formación Profesional (FP) exclusivamente públicas.

Para financiar este ambicioso plan, la candidata socialista se remite al modelo de financiación autonómica que ella misma diseñó en su etapa como ministra de Hacienda. Según Montero, este sistema reportaría a Andalucía 5.700 millones de euros anuales adicionales (más de 22.000 millones en la legislatura).

Críticas a la gestión de Juanma Moreno

La líder del PSOE-A ha sido especialmente dura con la gestión del actual presidente, a quien acusa de seguir una «estrategia deliberada» para debilitar lo público en favor del sector privado.

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«La política de Juanma Moreno es de cartón piedra; entiende la política solo como una foto o un vídeo, sin contenido real detrás», ha afirmado Montero, quien también critica la falta de un plan regional para paliar los efectos económicos de la actual crisis internacional.

«Campaña de deshumanización»

Respecto a los sondeos, que sitúan al PP como favorito y le otorgan a ella una valoración baja, Montero lo atribuye a una «estrategia trumpista» de la derecha. Denuncia haber sido víctima de bulos sobre su formación académica y de un «virus de odio» diseñado para «triturar» al adversario político.

Pese a las encuestas, la candidata se muestra optimista y asegura que el PSOE «sale a ganar» apelando a esa mayoría de andaluces que creen en la educación como «ascensor social» y en la sanidad pública universal.