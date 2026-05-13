La Mesa de la Cámara Baja suspende cautelarmente sus credenciales ante el «deterioro de la convivencia». La medida, avalada por los letrados, responde a múltiples expedientes por altercados y acoso a diputados.

MADRID – La Mesa del Congreso de los Diputados ha dado hoy un paso drástico para frenar la tensión en los pasillos de la Cámara. Este miércoles, el órgano de gobierno del Congreso ha acordado la suspensión cautelar de las credenciales de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo. La decisión, propuesta por la presidenta Francina Armengol, busca proteger el funcionamiento de la institución ante lo que se describe como una «reiteración de altercados intolerables».

La medida ha contado con el apoyo de la mayoría de la Mesa (PSOE y Sumar), mientras que los representantes del Partido Popular han declinado participar en la votación.

Medida de aplicación inmediata

La suspensión se ampara en la Ley del Procedimiento Administrativo Común y tiene un carácter provisional, aunque es ampliable cada 15 días mientras se resuelven los expedientes sancionadores. Según fuentes de la Cámara, la decisión cuenta con el respaldo jurídico de los letrados y se fundamenta en:

Ataques físicos y verbales: Solo en la reunión de hoy se han tramitado cuatro nuevos informes por episodios de violencia contra diputadas.

Solo en la reunión de hoy se han tramitado cuatro nuevos informes por episodios de violencia contra diputadas. Acoso y grabaciones ilegales: Quiles acumula ocho expedientes abiertos (entre ellos, por grabar en zonas restringidas), mientras que Ndongo suma tres (destacando la interrupción de ruedas de prensa).

Quiles acumula abiertos (entre ellos, por grabar en zonas restringidas), mientras que Ndongo suma (destacando la interrupción de ruedas de prensa). Amenaza democrática: La Mesa considera que el comportamiento de ambos supone un «desprecio por la libertad de expresión» y un ataque al Estado de derecho.

El nuevo reglamento en el punto de mira

Esta actuación es resultado directo del nuevo reglamento de medios aprobado el pasado julio, diseñado específicamente para regular la convivencia entre los representantes públicos y los profesionales de la comunicación en el recinto parlamentario.

«Se toma esta medida para proteger los derechos de los diputados y del resto de periodistas ante un notable deterioro de la convivencia», señalan fuentes de la Mesa.

Próximos pasos: Alegaciones y sanciones

A pesar de la retirada inmediata de la acreditación, el proceso sigue su curso legal. El instructor ya ha finalizado los dos primeros informes con propuesta de sanción para ambos implicados. Quiles y Ndongo disponen ahora de un plazo de diez días para presentar alegaciones antes de que la resolución sea definitiva.

La suspensión marca un precedente en la Cámara, que en las últimas semanas ha sido escenario de enfrentamientos verbales y situaciones de tensión que, según los informes del consejo consultivo de comunicación, habían sobrepasado los límites de la crítica informativa para convertirse en «hostigamiento».