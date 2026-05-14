La candidata del PSOE a la Junta concede una entrevista clave a ‘El País’ a tres días de las elecciones, donde tilda de «indistinguibles» las políticas de PP y Vox.

SEVILLA | En la recta final de una de las campañas más intensas que se recuerdan en Andalucía, la candidata del PSOE y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha concedido una entrevista a El País para analizar el estado de la comunidad. Su diagnóstico es tajante: la gestión de Juanma Moreno ha provocado una degradación sin precedentes de lo común, situando al sistema sanitario y educativo en una situación de «extrema debilidad».

«Lo más grave que está pasando en Andalucía, y lo que los ciudadanos sienten en su día a día, es el debilitamiento de los servicios públicos», afirma Montero. Para la candidata, esta erosión no es fruto de la casualidad o de la falta de recursos, sino de una «hoja de ruta ideológica» diseñada para favorecer al sector privado.

Sanidad como eje de confrontación

Montero, que ha planteado estos comicios como un «referéndum sobre la sanidad pública», insiste en que las listas de espera y la falta de médicos en la atención primaria son la cara visible de un modelo que busca «agotar al ciudadano para que termine pagando por un seguro privado».

En este sentido, la líder socialista ha endurecido su discurso contra el actual presidente de la Junta, asegurando que las políticas del PP y Vox en Andalucía son ya «indistinguibles». Según Montero, Moreno Bonilla ha asumido los marcos mentales de la extrema derecha, especialmente en lo que respecta al desmantelamiento de lo público y la gestión de la igualdad.

La batalla por el «fortín» socialista

La entrevista también aborda la situación en provincias clave como Jaén, históricamente el gran granero de votos del PSOE, pero donde el sentimiento de agravio y el auge de plataformas localistas están haciendo mella. Montero reconoce que hay que combatir ese «sentimiento de abandono» con una política de cercanía que devuelva la confianza en las instituciones regionales.

Un llamamiento a la movilización

Con las encuestas vaticinando un resultado ajustado, Montero apela directamente a los indecisos y a la clase trabajadora:

Alternativa real: Sostiene que el PSOE es la «única fuerza capaz de rescatar a Andalucía» de la deriva privatizadora.

Sostiene que el PSOE es la «única fuerza capaz de rescatar a Andalucía» de la deriva privatizadora. Primera medida: Reitera su compromiso de que, si llega a San Telmo, su primera decisión será un plan de choque para eliminar las listas de espera sanitarias.

«Andalucía no puede permitirse cuatro años más de conformismo. El domingo nos jugamos la salud y, por tanto, la vida», concluye la candidata, subrayando el carácter plebiscitario de la cita con las urnas del próximo 17 de mayo.