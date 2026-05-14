La Audiencia Nacional analiza la posible manipulación de los chats registrados ante notario por el ex número dos de Interior, mientras comienza el visionado de las confesiones clave del comisario García Castaño.

MADRID | El juicio por la ‘Operación Kitchen’, el presunto operativo parapolicial para espiar a Luis Bárcenas, encara una fase crítica en la Audiencia Nacional. En su vigésima jornada, el tribunal ha centrado el foco en la prueba pericial que podría determinar la veracidad de los mensajes de texto que el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, utilizó para implicar a su superior, el exministro Jorge Fernández Díaz.

Un perito, citado a propuesta de la defensa del exministro, ha sostenido ante el tribunal que dichos mensajes —en los que se aludía al chófer de Bárcenas como confidente— presentan indicios de posible manipulación. Esta tesis refuerza la versión de Fernández Díaz, quien siempre ha negado la autenticidad de esas comunicaciones, protagonizando incluso un tenso careo con Martínez durante la instrucción.

La sombra del «borrado» y los notarios

La validez de estos mensajes ya había quedado debilitada tras el testimonio de los dos notarios ante quienes Martínez registró los chats. Ambos facultativos admitieron en sesiones anteriores que no realizaron comprobaciones técnicas para verificar que los mensajes procedían realmente del teléfono del exministro, limitándose a dar fe de lo que aparecía en la pantalla del terminal de Martínez.

Documentales: Los secretos de García Castaño y Villarejo

Tras las periciales, el juicio ha entrado en la fase de exhibición documental, que incluye piezas fundamentales para entender el engranaje de la operación:

Las siete declaraciones de García Castaño: El tribunal ha comenzado a reproducir las comparecencias del exjefe de la UCAO, Enrique García Castaño (eximido del juicio por salud). Sus confesiones fueron el «motor» para procesar a la cúpula de Interior, aunque el comisario siempre sostuvo que el fin era buscar cuentas ocultas de Bárcenas y no destruir pruebas del PP.

El tribunal ha comenzado a reproducir las comparecencias del exjefe de la UCAO, Enrique García Castaño (eximido del juicio por salud). Sus confesiones fueron el «motor» para procesar a la cúpula de Interior, aunque el comisario siempre sostuvo que el fin era buscar cuentas ocultas de Bárcenas y no destruir pruebas del PP. El volcado del pendrive: Se analiza el rastro de los dispositivos del extesorero que, según García Castaño, fueron volcados en una cafetería y entregados a Francisco Martínez, extremo que este último sigue negando.

Se analiza el rastro de los dispositivos del extesorero que, según García Castaño, fueron volcados en una cafetería y entregados a Francisco Martínez, extremo que este último sigue negando. Los audios «desencriptados»: El tribunal escuchará las grabaciones incautadas a Villarejo y las aportadas por el empresario Javier Pérez Dolset. Estas últimas tienen un origen casi novelesco: Dolset asegura que un hombre disfrazado le entregó los archivos encriptados que él mismo logró descifrar.

Calendario: Los acusados, a partir del 19 de mayo

Se espera que la reproducción de audios y vídeos se extienda durante las próximas tres jornadas. Una vez finalizada la exhibición de este material, llegará el momento más esperado del proceso: el interrogatorio de los diez acusados, previsto para el próximo 19 de mayo, donde Fernández Díaz y Francisco Martínez volverán a verse las caras para defender sus versiones contrapuestas.