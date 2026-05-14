El exasesor ministerial es trasladado desde Soto del Real para declarar por la trama de las mascarillas en Baleares, una causa que su defensa ha intentado archivar sin éxito.

MADRID | Apenas una semana después de que el Tribunal Supremo dejara visto para sentencia el juicio contra la cúpula de la denominada ‘trama Koldo’, el principal investigado, Koldo García, vuelve este jueves a los tribunales. En esta ocasión, el exasesor de José Luis Ábalos comparece ante el magistrado Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, en el marco de una pieza separada que investiga las irregularidades en la contratación de material sanitario en las Islas Baleares.

García, que se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real desde el pasado mes de noviembre, será interrogado sobre el presunto amaño de contratos de mascarillas y test de antígenos durante los meses más críticos de la pandemia.

Una estrategia de defensa fallida

La comparecencia de hoy llega marcada por la tensión jurídica entre tribunales. Mientras que el Supremo ha juzgado la rama principal relativa al Ministerio de Transportes, la Audiencia Nacional mantiene abiertas las pesquisas sobre los contratos en Baleares y Canarias.

La defensa de Koldo García ha intentado, hasta el último momento, frenar esta declaración solicitando el archivo de la causa. Su argumento principal es que se está incurriendo en una duplicidad judicial, alegando que el juicio en el Supremo ya abarcaba los hechos de las islas. Sin embargo, el juez Moreno rechazó de plano esta impugnación a principios de semana, obligando al exasesor a personarse en el juzgado.

El papel de Francina Armengol en el foco

La investigación ha cobrado un nuevo impulso tras los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En dichos informes se detallan mensajes que sugieren una estrecha familiaridad entre Koldo García y la entonces presidenta balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En uno de los intercambios analizados, García se despedía de Armengol con un «Vale cariño, te mantengo informada», tras proponerle la contratación de las empresas de Víctor de Aldama —presunto conseguidor de la trama— para realizar pruebas COVID en los aeropuertos baleares.

Por su parte, Armengol, que ya declaró como testigo, ha mantenido una postura de distanciamiento administrativo:

Negó haber recibido presiones u órdenes para contratar con empresas específicas.

para contratar con empresas específicas. Aseguró que desconocía la tramitación de los expedientes, delegando la responsabilidad en el director de Gestión del Servicio de Salud, Manuel Palomino.

Próximas citas clave

La jornada de hoy es solo el inicio de una ronda de declaraciones solicitadas por la Fiscalía. Tras el paso de Koldo García por la Audiencia Nacional, está previsto que el próximo 21 de mayo comparezca Víctor de Aldama, pieza clave en el engranaje de la trama, para aclarar su papel en las adjudicaciones del archipiélago.