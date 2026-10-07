El presidente del Partido Popular explicita su desconfianza en la cúpula directiva de Correos, aunque respalda la labor de los carteros, e impulsa una iniciativa para extremar las garantías de la votación postal del 29-N.

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CEUTA / MADRID — El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha sumado de forma explícita a los recelos expresados por diversos dirigentes de su formación sobre el sistema de sufragio postal de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Durante su visita de precampaña a Ceuta, el líder de la oposición ha anunciado que su partido solicitará en los próximos días a la Junta Electoral Central (JEC) la adopción de «medidas adicionales» con el objetivo de elevar los estándares de garantía y fiscalización en el proceso de emisión del voto por correo.

Feijóo ha querido fundamentar su posición apelando a su trayectoria profesional previa al frente del operador público de servicio postal, cargo que ocupó entre los años 2000 y 2003. «He sido presidente de Correos. Confío plenamente en los carteros de Correos, confío en los empleados públicos de Correos; no confío en los directivos de Correos», ha aseverado el candidato conservador, marcando así un claro contraste entre el personal operativo de la sociedad estatal y sus máximos responsables políticos.

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Espaldarazo a los barones regionales e iniciativa ante el árbitro electoral

Con estas manifestaciones, el líder nacional del PP alinea la postura formal de la dirección de Génova con los mensajes de alerta difundidos previamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por otros mandatarios autonómicos populares. Aunque la portavocía oficial del partido había tratado horas antes de matizar el cuestionamiento institucional garantizando la fiabilidad global del sistema electoral, la intervención de Feijóo reabre el debate político en torno a la gestión de la empresa pública en periodo de comicios.

El anuncio de la iniciativa ante el organismo arbitral coincide con el calendario fijado por la Junta Electoral para la cita del 29-N, cuyo plazo de solicitud de sufragio por correspondencia —tanto telemático como presencial— permanece abierto hasta el 19 de noviembre. El PP formalizará sus propuestas técnicas en los próximos días para solicitar un refuerzo en la custodia de las cargas de trabajo postales y en la verificación de la identidad de los electores hasta el cierre del periodo de depósito.