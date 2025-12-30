El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado su intención de hablar con el presidente de Vox, Santiago Abascal, para facilitar un acuerdo que permita la investidura en Extremadura y evitar una repetición electoral. En su comparecencia de balance del año en la sede nacional del PP, Feijóo ha defendido un entendimiento entre ambas formaciones y ha dejado abierta la puerta a un posible gobierno de coalición.

“El cordón sanitario del PP no es Vox ni sus votantes, es Bildu”, ha afirmado el dirigente popular, que ha insistido en que una nueva cita con las urnas supondría “una falta de respeto a los extremeños” y sería responsabilidad de Vox. Aunque ha señalado que las negociaciones “acaban de empezar” y que aún hay margen hasta febrero para la investidura, Feijóo ha mostrado un tono conciliador con la formación de Abascal, consciente de que sus votos son clave tanto en Extremadura como en futuras elecciones autonómicas previstas para 2026.

El líder del PP no ha descartado ningún escenario salvo el de la repetición electoral, incluida la posibilidad de un Ejecutivo conjunto con Vox, pese a que en el último congreso del partido defendió la preferencia por gobiernos en solitario. Según ha explicado, ese sigue siendo su objetivo, aunque ha admitido que, sin mayorías suficientes, será necesario alcanzar pactos.

Durante su intervención, Feijóo ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, calificando 2025 como “el año del colapso total del sanchismo”. A su juicio, el Ejecutivo ha acumulado “fracasos” en el ámbito parlamentario, la política de vivienda, la gestión migratoria, el uso de los fondos europeos y la lucha contra la corrupción. El dirigente popular ha denunciado lo que considera una “minoría de bloqueo” del PSOE y ha augurado que 2026 será “el año del cambio”.

En el turno de preguntas, Feijóo se ha referido también a la polémica sobre los mensajes intercambiados con el president valenciano, Carlos Mazón, el día de la dana. Ha asegurado que ha entregado a la jueza de Catarroja todo lo que se le ha solicitado y se ha comprometido a facilitar el resto de la conversación si la justicia lo requiere. “Mi colaboración es total”, ha subrayado, negando haber borrado mensajes o alterado pruebas.

Por último, el presidente del PP ha respaldado el desalojo del asentamiento de migrantes en un instituto público de Badalona, una actuación impulsada por el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol. Feijóo ha defendido que “la okupación ilegal no es una solución” y ha insistido en que el cumplimiento de la ley debe ir acompañado de políticas sociales para resolver los problemas de fondo.