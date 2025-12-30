Un informe independiente encargado por el PSOE descarta cualquier financiación irregular en las cuentas de la formación entre 2017 y 2024, pero señala anomalías significativas en varios gastos reembolsados al exministro José Luis Ábalos y a su equipo, incluidos menús infantiles, comidas navideñas y facturas duplicadas sin justificación clara.

La auditoría fue impulsada tras el impacto político generado por un informe de la Guardia Civil que vinculó al entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, con una presunta trama corrupta relacionada con el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. Ante la presión mediática y judicial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió disculpas públicamente y ordenó una revisión externa de las cuentas del partido.

El trabajo, elaborado por dos expertos en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, concluye que la caja del PSOE presenta una trazabilidad completa de sus ingresos en efectivo y que no existe ningún flujo de dinero ajeno a los circuitos oficiales de la tesorería del partido.

No obstante, el informe sí cuestiona de forma explícita determinadas liquidaciones de gastos realizadas durante la etapa de Ábalos como secretario de Organización. Los auditores identifican comprobantes ilegibles, gastos de restauración de importe inusualmente elevado y conceptos que consideran improcedentes para la actividad orgánica del partido.

Entre los casos más llamativos figuran dos menús infantiles cargados al PSOE en 2020 y una comida para nueve personas el 25 de diciembre de 2019, así como facturas emitidas el mismo día y en la misma franja horaria en un mismo restaurante sin una explicación razonable. El documento también alerta sobre gastos muy por encima de las dietas habituales de referencia, especialmente concentrados en el año 2020.

A pesar de estas irregularidades, los auditores subrayan que los importes cuestionados no alteran la conclusión general de que no hubo financiación ilegal del partido. Fuentes del PSOE destacan que el informe avala la legalidad de las cuentas y anuncian que la formación profundizará ahora en el análisis cruzando los gastos con las agendas oficiales del exministro y su equipo.