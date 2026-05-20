El líder del PP vincula directamente al actual Ejecutivo con la imputación del expresidente socialista en el ‘caso Plus Ultra’ durante una tensa sesión de control en el Congreso.

Madrid.— El clima político ha alcanzado un nuevo punto de ebullición este miércoles en el Congreso de los Diputados. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido de forma tajante la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reciente tormenta judicial que salpica al PSOE. Feijóo ha argumentado que el expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, no habría podido «delinquir» sin la cooperación necesaria del actual Consejo de Ministros.

«Solo hay que leer el auto para darse cuenta de que sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir», ha aseverado con dureza el líder de la oposición durante la sesión de control al Gobierno.

El ‘caso Plus Ultra’ detona la sesión de control

Este tenso cara a cara en el hemiciclo se produce apenas veinticuatro horas después de que estallara la bomba informativa: la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La investigación judicial rastrea el supuesto cobro de comisiones ilegales vinculadas al rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

Ante la gravedad de los cargos que se investigan, Feijóo ha elevado la presión sobre el jefe del Ejecutivo, sugiriéndole que abandone su cargo de inmediato de forma voluntaria. Según el líder de los populares, Sánchez debe marcharse en lugar de seguir «manchando un día más» la Presidencia del Gobierno de España.

Por el momento, el cruce de reproches tensa aún más la legislatura, dejando al Ejecutivo en una posición de extrema debilidad defensiva ante una oposición que coordina su ofensiva judicial y parlamentaria.