El presidente del Gobierno defiende la inocencia de su predecesor ante la Audiencia Nacional y responde con dureza a Feijóo, quien le exige la dimisión inmediata acusando al Ejecutivo de estar «gobernado por corruptos».

Durísimo cara a cara en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha expresado públicamente y por primera vez su «todo mi apoyo» al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un día después de conocerse su imputación por parte de la Audiencia Nacional en la causa que investiga a la aerolínea Plus Ultra.

Ante las airadas exigencias de dimisión por parte del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez no solo ha blindado al expresidente, sino que ha garantizado de forma tajante que no habrá adelanto electoral: las elecciones generales se mantendrán en 2027. «Al Gobierno se llega con votos, no con atajos», ha advertido el líder socialista.

Sánchez: «Lecciones, ninguna»

En su intervención, Sánchez ha reivindicado la presunción de inocencia de Zapatero y ha contrapuesto su legado con la gestión del Partido Popular de aquella época. El presidente ha subrayado que Zapatero no metió a España en una «guerra ilegal» ni «mintió ante el peor atentado terrorista de la historia» (en referencia al 11M), destacando que, por el contrario, terminó con la banda terrorista ETA y amplió derechos sociales.

El jefe del Ejecutivo ha arremetido contra Feijóo, exigiéndole que «se mire en el espejo» antes de hablar de corrupción y recordando polémicas fotos de su pasado. Además, Sánchez ha insinuado filtraciones interesadas dentro del entorno del PP, comparando el proceder de los populares con el del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Pedro Sánchez: «Lo que va para atrás son sus acuerdos con la ultraderecha […]. España va a ir ‘p’alante’ en crecimiento, creación de empleo y avances sociales».

Feijóo acusa al Gobierno de «saquear la decencia»

Por su parte, el líder de la oposición ha elevado al máximo el tono político tras la decisión judicial de citar a Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. Según Alberto Núñez Feijóo, el auto de la Audiencia Nacional demuestra que «sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir».

Feijóo ha asegurado que España está actualmente «gobernada por corruptos» y ha acusado a los socialistas de haber llegado al poder no para limpiar, sino «para saquearlo todo, incluso la decencia».

La pregunta de la oposición: Feijóo ha cuestionado directamente a Sánchez sobre cómo Zapatero ejercía su influencia y le ha preguntado «cuánto tiempo podrá aguantar sin negar también a Zapatero», en alusión a los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Moncloa transmite «tranquilidad» ante el auto judicial

Paralelamente, fuentes del entorno del Ejecutivo han querido rebajar la alarma judicial, asegurando que la lectura completa del auto de la Audiencia Nacional genera «tranquilidad» en el seno del Gobierno, ya que consideran que no existe ninguna prueba documental que constate un tráfico de influencias.

Desde el Gobierno defienden la «transparencia» del expresidente, argumentando que todos los ingresos investigados se realizaron de forma directa en la cuenta bancaria conjunta que comparte con su esposa y que no se ha acreditado ningún entramado empresarial oculto. Con todo, las mismas fuentes han manifestado su respeto a la investigación del juez y han asegurado que Zapatero comparecerá y dará «todas las explicaciones» necesarias.