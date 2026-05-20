El presidente del Gobierno afea al líder de Vox su voto en contra de los avances sociales y le insta a «mirarse al espejo» ante las acusaciones de corrupción.

MADRID. — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cuestionado duramente este miércoles la premisa de ‘prioridad nacional’ que defiende Vox. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Sánchez ha replicado al líder de la formación de derechas, Santiago Abascal, asegurando que su única prioridad real es ponerse al servicio de «élites internacionales» con el objetivo de que financien su cuenta corriente.

El tenso cara a cara ha comenzado tras una pregunta de Abascal sobre si los ciudadanos españoles deberían tener preferencia en la adjudicación de vivienda pública, ayudas sociales y plazas en guarderías.

Cruce de reproches por la gestión social y la corrupción

El jefe del Ejecutivo ha reprochado a Abascal que abandere la defensa de los derechos sociales cuando, según ha recordado, Vox ha votado en contra de todas las medidas y avances en esta materia impulsados por el Gobierno durante los últimos ocho años. En este sentido, Sánchez ha advertido que, bajo un hipotético gobierno de Vox, existirían «ciudadanos de segunda sin derechos» y se debilitaría el estado de bienestar.

Asimismo, el presidente ha arremetido contra la postura de Vox frente a la corrupción, tachando a Abascal de ser un «Torquemada con el resto» mientras mantiene unas «tragaderas consigo mismo».

«Le insto a mirarse en el espejo, porque no ha tocado todavía poder y ya ha metido la mano», ha espetado el presidente.

Sánchez ha ido más allá al airear las finanzas internas de la formación, señalando que un asesor de Vox percibe 30.000 euros al mes. «La pregunta que le hago de nuevo y que usted no responde es: si el asesor cobra 30.000 euros al mes, ¿cuánto cobra el asesorado?», ha insistido.

Abascal contraataca con las causas judiciales

Por su parte, Santiago Abascal ha defendido firmemente el principio de ‘prioridad nacional’ en el acceso a los servicios públicos y ha acusado a Sánchez de esparcir falsedades en la cámara baja.

El líder de Vox ha evitado responder a los señalamientos económicos y ha contraatacado vinculando directamente al presidente del Gobierno con las distintas investigaciones judiciales que salpican al entorno socialista:

Vínculos políticos: «Toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Koldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero», ha enumerado Abascal.

«Toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Koldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero», ha enumerado Abascal. Vía judicial: El líder de Vox ha zanjado su intervención asegurando que el alcance de estas relaciones «ya nos lo dirán los tribunales».

Ante estas afirmaciones, Pedro Sánchez ha concluido recordando de forma tajante que, «que yo sepa, los tribunales no han dicho eso», cerrando así uno de los choques más duros de la jornada parlamentaria.