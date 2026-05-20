Agentes de la UDEF registran la oficina de Ferraz 35, que el partido tiene reservada para el uso privativo de los expresidentes del Gobierno.

MADRID.– En un giro de gran impacto político y judicial, agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron este martes el despacho utilizado por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La oficina, ubicada en la primera planta del número 35 de la madrileña calle Ferraz —justo enfrente de la sede central de la formación—, es propiedad del PSOE, según han confirmado fuentes socialistas, que aclaran que el inmueble está destinado al uso privativo de los exjefes del Ejecutivo del partido.

A pesar de esta naturaleza corporativa, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra, ha situado de forma contundente esta oficina en el núcleo de la trama. En un exhaustivo auto de 85 páginas, el magistrado califica el despacho propiedad de los socialistas como el auténtico «centro de coordinación de la red» presuntamente corrupta.

El epicentro de la operativa según la Audiencia Nacional

Según la resolución judicial conocida este martes, el instructor considera que desde ese inmueble de Ferraz 35:

Se impartían instrucciones directas a los implicados.

Se elaboraban documentos clave para la trama.

Se gestionaban comunicaciones de carácter sensible.

Se articulaba de forma integral la operativa financiera y societaria bajo sospecha.

El PSOE descarta medidas disciplinarias inmediatas

Respecto al futuro orgánico del expresidente, imputado en la causa por un presunto delito de tráfico de influencias, la cúpula socialista mantiene la cautela. Desde la dirección señalan que, de acuerdo con los estatutos internos de la formación, la suspensión de militancia no se aplica de forma automática por una imputación. Esta medida solo sería de obligado cumplimiento en caso de que formalmente se procediera a la apertura de juicio oral.

«Ya se irá viendo», zanjan fuentes de Ferraz al ser preguntadas sobre los próximos pasos.

Por el momento, el PSOE descarta de plano la apertura de un expediente informativo contra Zapatero. La dirección marca así distancias con el proceder que se tuvo en su día con el exministro José Luis Ábalos, a quien se le exigió la renuncia a su escaño tras la detención de su asesor Koldo García, a pesar de que en aquel momento no existía un reproche penal directo contra el propio Ábalos.