La diputada popular Ester Muñoz reprocha a Bolaños las mentiras del Ejecutivo y afirma que Pedro Sánchez «no vino a acabar con la corrupción, vino a taparla».

MADRID – La tensión política ha vuelto a registrar un máximo histórico en el Congreso de los Diputados. Durante la última sesión de control al Gobierno, la diputada del Partido Popular, Ester Muñoz, ha lanzado una durísima ofensiva contra el Ejecutivo a cuenta de la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por parte del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

Muñoz ha sido tajante al dirigir sus críticas hacia el presidente del Gobierno: “Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiera puesto el Gobierno a su servicio”, ha afirmado de forma categórica.

El PP desmiente el «bulo» de la Moncloa

En su interpelación al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, la diputada del PP le ha exigido que aclare si secunda las acusaciones de lawfare (persecución judicial con fines políticos) que se vierten desde sectores del PSOE y el Gobierno.

Asimismo, Muñoz ha instado al ministro a desmentir de forma inmediata a la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, acusándola de difundir un bulo institucional en la última rueda de prensa del Consejo de Ministros:

“Dijo que este auto proviene de una denuncia de Manos Limpias, cuando la realidad es que viene de una investigación que lleva más de dos años con la colaboración de terceros países y con la petición de la Fiscalía”.

Tras repasar los indicios del auto judicial, Muñoz ha arremetido contra la figura internacional del expresidente socialista: “Zapatero no es el profeta de la paz, es una persona que ha negociado incluso con la pobreza de los venezolanos”.

Bolaños se defiende recordando la ‘trama Kitchen’

Por su parte, el ministro Félix Bolaños ha evitado entrar en el cuerpo a cuerpo sobre los detalles del auto judicial y se ha limitado a remitirse a las declaraciones previas del Ejecutivo, mostrando un “total respeto y respaldo a la labor de la justicia, de la Fiscalía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Bolaños ha aprovechado su turno de réplica para contraatacar y defender la gestión del actual Gobierno en materia de regeneración democrática, lanzando un dardo al pasado del Partido Popular:

Libertad de las instituciones: “Este Gobierno permite que trabajen con libertad, con medios, permite que lo hagan como ha de funcionar este tipo de instituciones en un Estado de derecho”.

“Este Gobierno permite que trabajen con libertad, con medios, permite que lo hagan como ha de funcionar este tipo de instituciones en un Estado de derecho”. Alusión al pasado del PP: “Le reitero que eso no pasaba cuando ustedes gobernaban”, ha zanjado el ministro, en clara referencia a la ‘trama Kitchen’.

«Se acabó el relato»

La réplica de la diputada popular no se ha hecho esperar, acusando directamente a Bolaños de «mentir» y retratando una situación de debilidad extrema en las filas socialistas.

“Ustedes van por los pasillos del Congreso como el rey desnudo. Todo el mundo conoce sus mentiras y han salido a la luz todas sus vergüenzas”, ha espetado Muñoz, concluyendo su intervención con un aviso lapidario al banco azul: “Pedro Sánchez no vino a acabar con la corrupción, vino a taparla y a protegerla desde el Gobierno […]. No les queda nada, señor ministro, se acabó el relato”.