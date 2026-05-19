La formación independentista evita vincular la citación judicial del expresidente del Gobierno con su papel como mediador en Suiza, mientras el PSOE sale en su defensa.

BARCELONA – Junts per Catalunya ha reaccionado con prudencia ante la reciente decisión de la Audiencia Nacional de citar como investigado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El portavoz de la formación en el Parlament, Salvador Vergés, ha reclamado este martes que «se esclarezcan los hechos» en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra, pero ha remarcado la importancia de respetar la presunción de inocencia del exlíder socialista.

La citación de Zapatero, programada para el próximo 2 de junio, se enmarca en una causa que investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental relacionados con el supuesto cobro de comisiones ilegales en el préstamo concedido por el Gobierno a la compañía aérea.

Distancia con las negociaciones en Suiza

Durante la rueda de prensa, Vergés fue interpelado sobre si existía algún tipo de relación entre esta investigación judicial y el rol que ha desempeñado Zapatero como uno de los interlocutores clave del PSOE en las reuniones con Junts en Suiza (donde también participa el socialista Santos Cerdán). El portavoz parlamentario prefirió mantener las distancias:

«Como portavoz parlamentario no entraré en estas consideraciones», zanjó Vergés.

No obstante, el portavoz no dejó pasar la oportunidad de recordar el historial de su propia formación respecto a los procesos judiciales, lanzando un dardo al panorama político y judicial español:

Reclamación de garantías: Vergés insistió en la necesidad de limpiar el panorama, pero bajo el paraguas de las garantías jurídicas.

Vergés insistió en la necesidad de limpiar el panorama, pero bajo el paraguas de las garantías jurídicas. Agravio comparativo: El portavoz subrayó que «si algún partido ha sufrido la no presunción de inocencia, siempre y a lo largo de los últimos años sobre todo, hemos sido Junts per Catalunya».

El PSOE cierra filas con el expresidente

Por su parte, el Partido Socialista ha cerrado filas de inmediato en torno a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde la formación del Gobierno han mostrado su total respaldo al expresidente y han enmarcado la ofensiva judicial y política en una campaña de la oposición.

Según fuentes socialistas, la derecha y la ultraderecha no le han «perdonado» a Zapatero los «avances» sociales y políticos que supusieron sus años de mandato, vinculando directamente la presión actual con un móvil ideológico.

Se espera que la comparecencia del próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional marque el ritmo político de las próximas semanas, en un momento de especial sensibilidad en las relaciones entre el Gobierno central y las fuerzas independentistas.