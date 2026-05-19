El magistrado de la Audiencia Nacional sitúa al expresidente al frente de una presunta trama de tráfico de influencias ligada al rescate de Plus Ultra.

MADRID. — En un vuelco judicial sin precedentes, un magistrado de la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos de tráfico de influencias y falsedad documental. El auto judicial sitúa al exlíder socialista a la cabeza de una supuesta trama internacional de blanqueo de capitales, aprovechando sus “contactos institucionales y empresariales de alto nivel”.

Según el instructor del caso, el centro neurálgico de la red criminal operaba desde el propio despacho de Zapatero en la calle Ferraz de Madrid. El juez detalla una “intervención directa” del expresidente en transacciones internacionales de gran envergadura económica que incluyen la comercialización de productos petrolíferos, oro, acciones y divisas.

Las escuchas de Plus Ultra: «Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín»

La investigación, que conecta directamente con el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia, ha sacado a la luz comunicaciones interceptadas sumamente explícitas entre los dueños de la compañía.

En los audios, ante la asfixia financiera de la aerolínea, uno de los socios plantea abiertamente la opción de «pedir ayuda a Zapatero». La respuesta captada por los investigadores refleja la dudosa naturaleza de las negociaciones:

“Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”.

Millonarios desvíos de fondos al entorno familiar

El auto de la Audiencia Nacional desgrana una intrincada red de pagos emitidos entre los años 2020 y 2025 por parte de corporaciones ligadas a la trama hacia el entorno más cercano de Zapatero.

El desglose de los principales beneficiarios identificados por el juez incluye:

José Luis Rodríguez Zapatero: Perceptor directo de fondos bajo sospecha por supuestas labores de intermediación.

Perceptor directo de fondos bajo sospecha por supuestas labores de intermediación. Whathefav S.L.: La agencia de comunicación propiedad de las hijas del expresidente, la cual recibió más de un millón de euros en un periodo de cinco años proveniente de las empresas investigadas.

Zapatero niega los cargos

Tras hacerse pública la imputación, José Luis Rodríguez Zapatero ha difundido un vídeo institucional en el que niega categóricamente todos los delitos que se le imputan. A pesar de rechazar las acusaciones de la trama, el expresidente ha manifestado su total disposición a colaborar con la administración de justicia para esclarecer los hechos a la mayor brevedad.