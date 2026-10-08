El líder del Partido Popular traslada su pésame a la familia de la mujer de 87 años cuyo desahucio desató una ola de protestas por la vivienda en España.

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Madrid. – El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado públicamente tras conocerse el fallecimiento de Maricarmen, la anciana de 87 años que se convirtió en el detonante de las recientes movilizaciones por el derecho a la vivienda en el país tras ser desahuciada de su domicilio.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, el líder de la oposición manifestó que «ante la muerte de una persona solo cabe el respeto», transmitiendo al mismo tiempo su más sentido pésame a los familiares y allegados de la fallecida.

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