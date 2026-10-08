La formación de Santiago Abascal reacciona con dureza tras el fallecimiento a los 87 años de la mujer desahuciada en Retiro y carga contra Pedro Sánchez por la crisis habitacional.

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Madrid. – La formación política Vox ha reaccionado al fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue ingresada tras ser desahuciada el pasado 23 de septiembre en el distrito madrileño de Retiro, denunciando una presunta instrumentalización de su caso por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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A través de un comunicado difundido en redes sociales, el partido liderado por Santiago Abascal ha lamentado el deceso de la anciana, que permanecía hospitalizada en el Hospital Gregorio Marañón tras ser trasladada en camilla por los sanitarios del Samur durante el lanzamiento del inmueble en el que residió durante siete décadas. No obstante, Vox ha dirigido duras críticas contra la gestión gubernamental, asegurando que «sin ningún escrúpulo han utilizado el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña que ocultase la responsabilidad del Gobierno en el desastre de la vivienda».

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Un caso que impulsó protestas y decretos en el Congreso

La dramática salida de su vivienda desencadenó una ola de indignación ciudadana que derivó en la instalación de una acampada en la Puerta del Sol y en la adopción de dos decretos urgentes por parte del Gobierno central que, posteriormente, no obtuvieron la convalidación del Congreso de los Diputados.

Pese a que desde la cama del hospital la propia Maricarmen había pedido reformas legislativas expresas a Pedro Sánchez para evitar que otras personas atravesaran por su misma situación, Vox insiste en señalar a la Moncloa como la principal responsable de la crisis de la vivienda y de las consecuencias derivadas de sus políticas sociales y migratorias en distintos puntos del país.