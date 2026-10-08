Un informe enviado a la Audiencia Nacional avala la declaración de una testigo sobre supuestas propuestas para causar daño físico a la magistrada Beatriz Biedma.

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Madrid. – Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la supuesta trama para obstaculizar causas judiciales recoge el testimonio de una testigo, identificada como Cintia Rocho, que asegura que miembros vinculados a la red intentaron contactar con delincuentes habituales para actuar contra la magistrada Beatriz Biedma, instructora del caso que salpicó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

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Según recoge el atestado policial, el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada —investigado en la causa— habría calificado a la jueza de Badajoz como «un puto grano en el culo» que «había que eliminar». Las actuaciones agregan mensajes cruzados en los que se aludía a ejercer violencia de «carácter físico» con expresiones como «a palos aprende el burro», dentro de una estrategia encaminada a frenar o desestabilizar la instrucción.

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Seguimientos y vínculos bajo investigación judicial

Los agentes de la UCO han aportado indicios sobre reuniones y comunicaciones mantenidas con personas vinculadas al narcotráfico en la región para canalizar maniobras de acoso. Paralelamente, las pesquisas documentan la existencia de seguimientos a la magistrada por parte de personas del entorno de la trama, así como anotaciones en agendas intervenidas a los imputados que aluden explícitamente a la instructora.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz analiza la documentación de la Guardia Civil para determinar el grado de implicación de los investigados en este supuesto encargo y esclarecer si existieron delitos de coacciones, obstrucción a la justicia o atentado contra la autoridad judicial.