La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio contra el excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo y el empresario Javier López Madrid, acusados de supuestamente contratar al expolicía para acosar a la doctora Elisa Pinto, con quien López Madrid mantenía un conflicto personal.

El caso se remonta a 2014, cuando la dermatóloga presentó la primera denuncia por presunto acoso. Casi doce años después, la Audiencia celebra el primer juicio relacionado con estos hechos, en el que ambos acusados se enfrentan a una causa por cohecho, por la que la doctora Pinto solicita penas de entre dos y seis años de prisión.

La Fiscalía, sin embargo, ha pedido el archivo de esta causa al considerar que no se ha demostrado que López Madrid ofreciera ninguna dádiva a Villarejo ni que se cometiera un delito de cohecho de manera suficientemente justificada.

Este procedimiento se suma a otro juicio previsto para febrero en el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid, que abordará acusaciones de lesiones, coacciones y amenazas a la doctora Pinto con el objetivo de que retirara una denuncia por acoso. En ese proceso, la Fiscalía solicita 13 años y dos meses de prisión para López Madrid como parte central del caso.