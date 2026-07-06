Madrid. La seguridad vial en las carreteras europeas da un paso definitivo. Todos los vehículos que se matriculen en la Unión Europea a partir de este lunes están obligados por ley a incorporar dos nuevos Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción (ADAS): el detector de distracciones del conductor y el asistente de frenado de emergencia para peatones y ciclistas.

Esta medida forma parte del Reglamento sobre la Seguridad General de los Vehículos de la UE, una hoja de ruta comunitaria que persigue un objetivo ambicioso: alcanzar el ‘cero absoluto’ de muertes por accidente de tráfico para el año 2050.

Así funcionan las dos nuevas tecnologías obligatorias

Estos sistemas de seguridad activa están diseñados no solo para proteger a los ocupantes del habitáculo, sino de manera muy especial a los usuarios más vulnerables de la vía pública.

Sistema avanzado de advertencia de distracciones: Utiliza sensores ubicados en el volante o cámaras internas encargadas de monitorizar las facciones de la cara. El software evalúa de forma continua la duración y la dirección de la mirada del automovilista para detectar síntomas de fatiga, cansancio o despistes, emitiendo una señal de alerta.

Utiliza sensores ubicados en el volante o cámaras internas encargadas de monitorizar las facciones de la cara. El software evalúa de forma continua la duración y la dirección de la mirada del automovilista para detectar síntomas de fatiga, cansancio o despistes, emitiendo una señal de alerta. Sistema de frenado de emergencia para peatones y ciclistas: El vehículo calcula de forma autónoma la distancia y la velocidad de aproximación ante una posible colisión o atropello. En caso de riesgo inminente, el coche aplica la máxima intensidad de frenado de manera automática para reducir al mínimo la distancia de detención.

La lista completa de los sistemas ADAS obligatorios

La normativa europea ya obligó hace exactamente un año a incorporar una decena de asistentes tecnológicos en los vehículos de nueva homologación. Con las dos incorporaciones de hoy, el equipamiento básico de seguridad de cualquier coche matriculado pasa a ser el siguiente:

Tecnologías de control y alerta activa

Asistente de velocidad inteligente (ISA): Reconoce las señales para ayudar a respetar los límites de la vía.

Reconoce las señales para ayudar a respetar los límites de la vía. Alerta de cambio involuntario de carril: Corrige la trayectoria si el coche pisa las líneas divisorias.

Corrige la trayectoria si el coche pisa las líneas divisorias. Control de crucero adaptativo: Regula la velocidad de forma constante adaptándose al tráfico.

Regula la velocidad de forma constante adaptándose al tráfico. Control de la presión de los neumáticos: Alerta si alguna rueda pierde la presión óptima.

Maniobras, control de daños y prevención