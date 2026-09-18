El formato de entretenimiento musical ‘La Voz’ estrena esta noche una nueva edición en la plantilla de programación del viernes de Antena 3. El concurso regresa a la cadena tras haber encabezado la cuota de pantalla en su anterior etapa con un 13,5% de cuota, una media superior al millón de espectadores por gala y una cifra acumulada que superó los 3,4 millones de espectadores únicos semanales frente al televisor. Producido íntegramente de manera conjunta por Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia, el programa introduce en este ejercicio una renovación en la fila de sus jueces y en la normativa interna del juego mediante la incorporación de herramientas estratégicas.

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Eva González repite como maestra de ceremonias y punto de enlace con las familias de los aspirantes en este espectáculo televisivo. Los sillones del jurado estarán ocupados en esta ocasión por cuatro artistas del panorama musical nacional e internacional: Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López. Los cuatro integrantes del jurado cuentan con experiencia previa en el funcionamiento interno del programa por haber participado en entregas anteriores, circunstancia que les permitirá aplicar sus tácticas para confeccionar los equipos de participantes y competir por la victoria en las galas.

Apertura de las audiciones a ciegas y nuevas herramientas tácticas

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El inicio de las audiciones a ciegas contará con la interpretación del tema musical «102 segundos», obra compuesta de forma inédita por Pablo López para el arranque del concurso. El título de esta composición hace referencia al tiempo exacto del que dispone cada aspirante sobre el escenario para impresionar a los jueces e instar la pulsación del botón rojo. Durante esta fase inicial, el jurado dispondrá de los botones de sabotaje habituales: los bloqueos, los superbloqueos y los megabloqueos. Como novedad técnica, los jueces podrán ejecutarse bloqueos entre sí una vez que ya se hayan dado la vuelta frente al concursante.

Los nervios están, pero las ganas de cumplir un sueño pueden con todo. 🥹❤️

Se viene una edición MUY bonita. 🎤✨

🎙#LaVoz vuelve el 18 de septiembre en Antena 3 y podrás adelantarte a su emisión en atresplayer. pic.twitter.com/6IPbTCTC1T — La Voz (@LaVozAntena3) September 10, 2026

De forma complementaria, el reglamento contempla la posibilidad de otorgar una segunda oportunidad a los aspirantes eliminados, permitiendo a los jueces seleccionar a un participante por el que nadie se haya girado previamente para que vuelva a actuar en otra gala interpretando un tema desde cero. Asimismo, la normativa mantiene el denominado botón del arrepentimiento, recurso que faculta la incorporación directa de un concursante una vez finalizada la actuación sin movimiento de sillones, precisándose que cada juez solo podrá accionar dicho botón en una ocasión a lo largo de todo el concurso. El primer programa mostrará testimonios como el de Leticia, una joven con padres sordos que la acompañan a sus actuaciones, o el de Adriana, que cantará con los ojos vendados desconociendo que se encuentra en el plató.

Mecánica de las Batallas y la figura del quinto juez

Concluida la etapa de las audiciones a ciegas, el desarrollo del programa dará paso a las Batallas, donde los aspirantes seleccionados se medirán en duelos directos de uno contra uno para obtener el pase a las galas en directo. Además de mantenerse los tradicionales robos de concursantes entre equipos, se incorpora la tarjeta roja como herramienta defensiva, cuyo uso concederá al participante elegido un pase directo de inmunidad hacia la siguiente fase. El formato, que suma 157 franquicias locales y adaptaciones en 76 territorios a escala global, podrá seguirse fuera de España a través de Antena 3 Internacional y en la versión internacional de la plataforma atresplayer.

Para la presente entrega, los procesos de selección contaron con una participación superior a las 10.000 personas. Durante la etapa de las Batallas, la dinámica sumará la irrupción de un quinto juez de primer nivel. Este artista sorpresa actuará desde la sombra con la facultad de formar su propio equipo a partir de los participantes descartados por el resto del jurado, compitiendo en igualdad de condiciones por la victoria final.