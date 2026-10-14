El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a José Luis Sáenz de Tejada, exmagistrado, por su presunta colaboración en una supuesta red del PSOE dedicada a interferir en causas judiciales que afectaban al partido o al entorno del presidente del Gobierno. Sáenz de Tejada, quien mantenía un canal de YouTube desde el que insultaba y señalaba a Beatriz Biedma, la jueza de Badajoz que instruyó la investigación sobre el hermano del jefe del Ejecutivo, deberá declarar como imputado el próximo 28 de octubre.

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Según el auto dictado por Pedraz, existen indicios de que Sáenz de Tejada podría haber cometido delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral. Esta imputación se produce después de que Biedma declarara ante Pedraz la semana pasada, relatando cómo se sintió perseguida durante la instrucción de la causa que llevó a la condena de David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

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Acusaciones de animadversión y desprestigio

Beatriz Biedma aseguró que Sáenz de Tejada le tenía animadversión desde que se hizo cargo de una denuncia contra él por un caso de violencia de género, por el cual el exjuez fue condenado y expulsado de la carrera judicial. La magistrada relató en la Audiencia Nacional varios episodios, incluyendo que al acudir al colegio de sus hijas le informaron que su secretario había estado allí, aunque ella afirmó no tener ni secretario ni hermano.

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Biedma señaló que Sáenz de Tejada emprendió una campaña de desprestigio contra ella a través de YouTube, donde el exjuez publicó varios vídeos tildándola de cobarde y cínica. Además, según la Unidad Central Operativa (UCO), una mujer miembro de un clan de Badajoz, conocida como la Celsa, aseguró que Sáenz de Tejada se puso en contacto con ella para sugerir que había que «eliminar» a la magistrada, describiéndola como «un puto grano en el culo», según el relato de la testigo.

Declaraciones de testigos y papel del exjuez

El juez Pedraz también ha citado a declarar en calidad de testigo para el mismo día a Raúl Montaño, abogado de la Celsa. En las agendas de Leire Díez, figura central de la supuesta red, había una referencia a la Celsa. Biedma explicó en su declaración que Montaño le contó que Sáenz de Tejada había contactado con el clan.

En el escrito con el que Biedma solicitó que se investigara el papel del exjuez, consideraba fundamental su imputación para esclarecer su rol, sus contactos, la finalidad de sus actuaciones y su participación en la presunta organización criminal. Estaba convencida de que su actividad en redes sociales y sus señalamientos fueron el motivo por el que Díez lo reclutó para intentar socavar la causa del hermano de Sánchez.