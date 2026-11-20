Enrique Santiago, candidato del Frente Amplio al Congreso por Sevilla, participará esta tarde en el Encuentro con los Jóvenes de PSOE/Senado de Progreso Por Ceuta.

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El evento está programado para las 18.30h en la Estación de Ferrocarril.

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Los medios de comunicación interesados podrán atender a Enrique Santiago antes de que comience el acto.

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Este encuentro forma parte de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Se espera que la participación de Santiago genere un interesante diálogo con los jóvenes asistentes.