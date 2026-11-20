El IBEX 35 cerró este viernes 20 de noviembre de 2026 en 18.873,10 puntos, con una caída de 313,10 puntos, el 1,63 %, respecto a la sesión anterior, según Yahoo Finance. El índice de la bolsa española mantuvo así la tendencia a la baja de la semana.

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Cómo cerró el IBEX 35

El índice abrió la jornada en 19.018,60 puntos y alcanzó un máximo intradía de 19.055,30. El mínimo se situó en 18.831,00 puntos, mientras que el cierre quedó 42,10 puntos por encima de ese nivel.

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El jueves, el IBEX 35 había terminado en 19.186,20 puntos. La apertura del viernes quedó por debajo de ese cierre y la sesión terminó también por debajo del nivel de apertura.

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Datos de la sesión

Apertura: 19.018,60 puntos.

19.018,60 puntos. Máximo: 19.055,30 puntos.

19.055,30 puntos. Mínimo: 18.831,00 puntos.

18.831,00 puntos. Cierre: 18.873,10 puntos.

18.873,10 puntos. Variación: 313,10 puntos menos, un descenso del 1,63 %.

Entre el máximo y el mínimo de la jornada hubo una diferencia de 224,30 puntos. El cierre se situó 145,50 puntos por debajo de la apertura.

Evolución de la semana

Según Yahoo Finance, el IBEX 35 cerró cada una de las cinco sesiones de la semana por debajo de la apertura correspondiente. Además, el cierre descendió de forma consecutiva entre el lunes y el viernes.

Lunes 16 de noviembre: 19.946,60 puntos.

19.946,60 puntos. Martes 17 de noviembre: 19.625,30 puntos.

19.625,30 puntos. Miércoles 18 de noviembre: 19.373,30 puntos.

19.373,30 puntos. Jueves 19 de noviembre: 19.186,20 puntos.

19.186,20 puntos. Viernes 20 de noviembre: 18.873,10 puntos.

Entre el cierre del lunes y el del viernes, el índice perdió 1.073,50 puntos. El descenso fue de 321,30 puntos entre el lunes y el martes; de 252 puntos entre el martes y el miércoles; y de 187,10 puntos entre el miércoles y el jueves. La caída entre el jueves y el viernes fue de 313,10 puntos.

El lunes, el índice abrió en 20.061,50 puntos, alcanzó un máximo de 20.082,20 y cerró en el mínimo de la sesión, 19.946,60 puntos. El martes también terminó en su mínimo, tras abrir en 19.848,90 puntos y marcar un máximo de 19.875,50.

El miércoles, la apertura y el máximo coincidieron en 19.605,70 puntos. El índice bajó hasta 19.358,00 y cerró en 19.373,30. El jueves abrió y marcó su máximo en 19.495,00 puntos, antes de cerrar en el mínimo de 19.186,20.

Euríbor y mercados

El euríbor es un tipo de referencia utilizado en préstamos hipotecarios a interés variable. Su evolución forma parte del seguimiento de los tipos de interés, mientras que el IBEX 35 refleja la evolución de una selección de empresas cotizadas en la bolsa española.

La semana terminó para el IBEX 35 por debajo de los 19.000 puntos, después de cerrar el lunes por encima de ese nivel, según Yahoo Finance.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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