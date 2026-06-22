El ‘talent’ culinario de La 1 celebra su última gala este lunes 22 de junio de 2026 con un formato que repartirá 100.000 euros en metálico, la publicación de un libro de recetas y formación en el Basque Culinary Center.

La decimocuarta edición de MasterChef llega a su conclusión definitiva en la televisión pública. El prestigioso concurso culinario de La 1 de RTVE emitirá su gran final este lunes, 22 de junio de 2026, una cita que cerrará una temporada caracterizada por la exigencia gastronómica, la intensidad emocional y las novedades implementadas en la composición del jurado. En esta última entrega, un total de cuatro aspirantes amateurs se disputarán el trofeo oficial del programa, la dotación económica fijada para el vencedor y el prestigio de convertirse en el nuevo ganador del formato televisivo en España.

Para alcanzar esta última fase del concurso, los participantes han tenido que superar una semifinal de gran intensidad y un proceso de selección previo con retos de complejidad creciente. La última gala de la temporada mantendrá la estructura habitual del programa, caracterizada por una sucesión de pruebas técnicas que medirán la evolución de los cocineros antes de la proclamación del veredicto final.

Horario y opciones para ver la final en directo y ‘online’

La programación de Televisión Española ha fijado el inicio de la final de MasterChef 14 a partir de las 23:00 horas, ocupando la franja nocturna del lunes inmediatamente después de la emisión del espacio La Revuelta. Al tratarse del desenlace de la edición, la cadena pública ofrecerá una gala especial cuya duración se extenderá durante varias horas con el objetivo de detallar el desarrollo completo de los retos culinarios decisivos.

El seguimiento de la final se podrá realizar a través de diferentes soportes de comunicación, permitiendo el acceso tanto por medios tradicionales como por entornos digitales. En televisión, el programa se emitirá en directo de forma abierta en La 1. Por su parte, los espectadores que opten por la visualización mediante internet o dispositivos móviles dispondrán de la señal en directo y bajo demanda en la plataforma RTVE Play, espacio digital donde además permanecerán alojados los programas íntegros y los contenidos adicionales de la temporada.

Quiénes son los cuatro finalistas y las pruebas de la última gala

La identidad de los cuatro aspirantes que optan al título se confirmó tras la resolución de la semifinal. El grupo de finalistas de MasterChef 14 está integrado por Annie, Camilla, Chambo y Carlota. Los cuatro perfiles han sido seleccionados por el jurado debido al crecimiento técnico mostrado a lo largo de las sucesivas semanas de competición en las cocinas del plató.

De cara a la consecución del galardón, los finalistas deberán enfrentarse a dinámicas clásicas de la producción. Entre los desafíos avanzados se incluye la prueba de «Seguir al chef», un ejercicio que requiere replicar en tiempo real las elaboraciones de un cocinero profesional. Asimismo, los concursantes tendrán que confeccionar propuestas de alta cocina bajo la supervisión de diferentes chefs invitados que cuentan con estrellas Michelin en su haber.

Premios y dotación económica para el ganador de la edición

El aspirante que consiga imponerse en el duelo final obtendrá un reconocimiento que combina incentivos económicos y educativos destinados a impulsar su trayectoria en el sector. La recompensa principal incluye un premio en metálico de 100.000 euros.

Junto a la asignación económica, el vencedor de MasterChef 14 recibirá la oportunidad de publicar su propio libro de recetas original, sumando además un periodo de formación especializada en las instalaciones del Basque Culinary Center, reconocido como uno de los centros de formación gastronómica con mayor proyección a nivel internacional.