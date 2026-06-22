HBO Max estrena este lunes 22 de junio la nueva tanda de ocho entregas de la serie basada en la obra de George R.R. Martin, que mantendrá una emisión semanal hasta el próximo 9 de agosto.

El universo televisivo de ‘Juego de tronos’ continúa su expansión en la plataforma de entretenimiento con el debut de la tercera temporada de ‘La casa del dragón’. Este lanzamiento se produce apenas unos meses después de la difusión de la primera tanda de capítulos de ‘El caballero de los siete reinos’, consolidando la presencia de las ficciones inspiradas en la producción literaria de George R.R. Martin. HBO Max España inaugura oficialmente este 22 de junio la emisión de los nuevos episodios, una entrega que altera el ritmo de los acontecimientos mostrados hasta la fecha y que recupera los elementos de confrontación directa en la pequeña pantalla.

La producción ha definido una estructura de distribución que se aparta de las tendencias mayoritarias en el sector de las plataformas digitales, donde habitualmente se vuelcan las temporadas completas de forma simultánea o se fragmentan en bloques de varios capítulos. En esta ocasión, la compañía mantiene su fidelidad al modelo clásico de fidelización, obligando a los seguidores de la serie a seguir un calendario pautado que se prolongará durante los meses de junio, julio y agosto.

Calendario completo y fechas de emisión de los ocho episodios

La tercera temporada de ‘La casa del dragón’ se compone de un total de ocho episodios, manteniendo una duración aproximada de una hora por cada entrega. La difusión de la serie se articulará a través de lanzamientos semanales fijos, por lo que los espectadores deberán fijar su atención en las jornadas de los lunes, día en el que se incorporará de forma sistemática cada nuevo capítulo al catálogo de la plataforma.

El cronograma oficial de estrenos en España se desarrollará de manera ininterrumpida según la siguiente planificación temporal:

El primer capítulo se estrena este lunes 22 de junio.

La segunda entrega estará disponible el lunes 29 de junio.

El resto de los episodios se sucederán cada lunes de forma consecutiva durante el mes de julio.

La octava y última entrega de esta tercera temporada se incorporará al catálogo el lunes 9 de agosto, concluyendo así el ciclo programado para este año.

La Batalla de Gullet y la evolución del personaje de Rhaenyra Targaryen

En el plano argumental, los nuevos capítulos suponen el fin de las maquinaciones y las estrategias cortesanas que caracterizaron las etapas previas de la producción. La temporada arranca de manera directa con la denominada Batalla de Gullet, un enfrentamiento bélico que abre la tercera tanda de episodios y que tiene como función principal marcar el tono y la intensidad de los acontecimientos que se desarrollarán a lo largo de las próximas semanas.

Este cambio de escenario bélico coincide con una transformación profunda en el comportamiento de Rhaenyra Targaryen, personaje interpretado por la actriz Emma D’Arcy. Las maniobras desarrolladas entre las sombras y las estrategias indirectas finalizan en esta etapa, obligando a la protagonista a dar un paso adelante en la reclamación de sus derechos dinásticos. Según ha anticipado la propia intérprete, los espectadores conocerán a una faceta inédita de Rhaenyra en las entregas que ahora comienzan.

La faceta de gobernante justa e íntegra —dentro de los estándares que rigen el canon literario de George R.R. Martin— quedará relegada para dar paso a una actitud más implacable, cercana a la de una villana que no elude el derramamiento de sangre con el objetivo de consolidar y fortalecer su posición como reina. Este devenir histórico entronca con los antecedentes conocidos por los seguidores de ‘Juego de tronos’, quienes ya presenciaron la evolución de otra integrante de la dinastía Targaryen cuya rectitud inicial se transformó al entrar en contacto con el poder del trono. Las dinámicas de la serie inciden de este modo en la célebre máxima de este universo de ficción, según la cual los dioses lanzaban una moneda al aire cada vez que nacía un miembro de la casa del dragón, decantándose los resultados de forma desfavorable en esta sucesión de capítulos.