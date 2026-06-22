El presentador de Cuatro responde a las críticas recibidas por su encuentro con el entonces presidente y candidato a la presidencia del Real Madrid, califica de «explosivo» el periodismo deportivo y alaba la sencillez y amabilidad del dirigente blanco.

El periodista y presentador Iker Jiménez ha respondido de forma directa a las numerosas críticas surgidas a raíz de la entrevista que realizó, hace apenas un par de semanas en el programa ‘Horizonte’ de Cuatro, a Florentino Pérez, quien por entonces ejercía como presidente y candidato a la presidencia del Real Madrid. Ante los cuestionamientos sobre el tono del encuentro, catalogado por diversos sectores como demasiado fácil o complaciente, el conductor del espacio televisivo ha negado categóricamente cualquier tipo de acuerdo previo sobre los contenidos abordados durante la emisión.

La intervención del dirigente madridista en el formato de Mediaset generó un notable impacto mediático, motivando reproches que el propio Jiménez ha vinculado con intereses ajenos a la mera espontaneidad. El comunicador ha aprovechado su intervención para analizar el escenario actual de la información sectorial, al tiempo que detallaba cómo se gestó la comparecencia del mandatario del club madrileño en las instalaciones de la cadena.

Réplica a las críticas y análisis del periodismo deportivo

En su argumentación, Iker Jiménez ha cargado contra las valoraciones negativas recibidas, insinuando que las reacciones críticas no son desinteresadas ni casuales. El presentador ha establecido una comparación sectorial, manifestando que, a su juicio, el periodismo deportivo es peor que el político. En este sentido, ha fundamentado su afirmación señalando que en el ámbito del deporte confluyen elevados volúmenes de dinero, múltiples intereses y cuotas de poder, elementos que ha definido como la trinidad que mueve a la práctica totalidad de los medios de comunicación y a las personas que integran el sector.

La repercusión y el eco obtenido tras la difusión del encuentro televisivo con el directivo blanco han servido al periodista para constatar el funcionamiento interno de esta especialidad de la comunicación. Jiménez ha asegurado que la experiencia le ha permitido percatarse de lo explosivo que resulta el entorno de la información deportiva, así como de las profundas guerras internas que se desarrollan en el seno de la misma.

Negación absoluta de un cuestionario pactado

Respecto al desarrollo técnico y editorial de la comparecencia de Florentino Pérez, el conductor de ‘Horizonte’ ha rechazado de manera tajante las insinuaciones de complacencia o de un guion preestablecido. Jiménez ha afirmado que quienes sostienen tales hipótesis no conocen su trayectoria ni su metodología de trabajo, aseverando de forma rotunda que jamás ha pactado preguntas con ningún invitado a lo largo de su carrera profesional.

El periodista ha insistido en que Florentino Pérez se sentó en el plató de Cuatro sin conocer de antemano los interrogantes a los que iba a hacer frente. Asimismo, ha revelado un detalle organizativo sobre los momentos previos al encuentro, explicando que ni siquiera él mismo conocía el listado definitivo de las cuestiones que formularía en el instante en que el Real Madrid se puso en contacto con el equipo del programa para interesarse por el planteamiento y la estructura que iba a adoptar la citada entrevista.

Alusiones a la actitud del presidente del Real Madrid

Para finalizar su discurso, emitido en el espacio ‘Cuarto Milenio’, el comunicador ha querido valorar el comportamiento personal del candidato a la presidencia de la entidad deportiva. Jiménez ha alabado de manera expresa la sencillez mostrada por el dirigente del Real Madrid durante su estancia en el entorno de trabajo de la producción de televisión.

A pesar de que el empresario cuenta con una reputación pública que en ocasiones le define como un hombre muy recto y seco, el presentador ha manifestado que la actitud observada en las instalaciones de Cuatro contradice esa percepción. Jiménez ha declarado que Pérez le resultó una persona muy simpática y súper afable, destacando de manera particular el trato absolutamente amable que dispensó a todo el personal del equipo del programa ‘Horizonte’, incluyendo de forma explícita a las maquilladoras, regidoras y productoras que participaron en el desarrollo de la jornada de grabación.