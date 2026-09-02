Una manifestación recorrerá Ceuta este miércoles 2 de septiembre con una marcha y dos concentraciones, según el cartel difundido por los convocantes. El recorrido se desarrolla en tres puntos de la ciudad con horarios escalonados.

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«Ceuta no se vende, Ceuta se defiende»

La marcha comenzará a las 19.00 horas en las Murallas Reales, en una convocatoria organizada por la FPAV. A las 20.00 horas está prevista una concentración en la plaza de África, frente al Palacio de la Asamblea, en una convocatoria de la Ciudad.

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El acto se cerrará a las 20.30 horas en la plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno, en una convocatoria de organización ciudadana.