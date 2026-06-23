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El ambiente del cocktail de clausura de Bet on Ceuta 2026 dejó numerosas imágenes tras la jornada profesional del evento. Después de las ponencias, mesas e intervenciones, los asistentes disfrutaron de un espacio de encuentro en el que el networking y la conversación fueron protagonistas.

Esta tercera galería reúne nuevas fotografías del cierre de Bet on Ceuta 2026, con imágenes del ambiente, los asistentes y algunos de los momentos compartidos durante la clausura. La cobertura permite recorrer visualmente una de las partes más sociales del evento celebrado en Ceuta.

Más fotos del cocktail de clausura de Bet on Ceuta 2026

Esta noticia forma parte de la serie de galerías publicadas por El Periódico de Ceuta sobre el cocktail de clausura de Bet on Ceuta 2026. Las imágenes están repartidas en varias publicaciones para facilitar la búsqueda.

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La cobertura del cocktail de clausura continúa con más galerías de fotos de Bet on Ceuta 2026, donde se recogen nuevos momentos del cierre y del encuentro entre asistentes.