Bet on Ceuta 2026 también dejó numerosas imágenes durante su cocktail de clausura, un espacio pensado para cerrar el evento en un ambiente de encuentro entre asistentes, profesionales y representantes vinculados a la cita. Tras las ponencias, el networking continuó en una parte más social y cercana de la jornada.

Esta quinta galería reúne una nueva selección de fotografías del cocktail de clausura, con imágenes del ambiente, los participantes y los momentos compartidos durante el cierre de Bet on Ceuta 2026. La serie permite seguir recorriendo las escenas finales del evento celebrado en Ceuta.

Más fotos del cocktail de clausura de Bet on Ceuta 2026

El Periódico de Ceuta continúa publicando las imágenes del cocktail de clausura en varias galerías para facilitar la navegación. Cada noticia contiene fotografías distintas del evento.

Si no encuentras tu imagen en esta publicación, puedes visitar la galería anterior o continuar con la siguiente selección de fotos.

La cobertura especial continúa con más imágenes del cocktail de clausura de Bet on Ceuta 2026, organizadas en diferentes galerías para que los asistentes puedan revisar todas las fotografías.