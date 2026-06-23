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La cobertura fotográfica del cierre de Bet on Ceuta 2026 continúa con esta cuarta galería dedicada al cocktail de clausura. El evento, que reunió en la ciudad a profesionales del sector, empresas, ponentes y representantes institucionales, concluyó con un encuentro final marcado por el networking y el ambiente distendido.

En esta nueva selección de imágenes se recogen más momentos del cocktail de clausura, con fotografías de asistentes, grupos, conversaciones y escenas representativas del cierre del evento. Una galería pensada para seguir completando el recorrido visual por Bet on Ceuta 2026.

Más fotos del cocktail de clausura de Bet on Ceuta 2026

Las imágenes del cocktail de clausura se han dividido en varias noticias para que la navegación sea más sencilla. Cada galería contiene una selección diferente de fotografías del evento.

Si participaste en Bet on Ceuta 2026, te recomendamos revisar todas las galerías del cocktail para encontrar más imágenes del cierre.