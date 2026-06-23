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La sexta galería del cocktail de clausura de Bet on Ceuta 2026 ofrece nuevas imágenes del cierre del evento, una cita que convirtió a Ceuta en punto de encuentro para profesionales, empresas, ponentes y representantes institucionales relacionados con el sector.

Durante el cocktail, los asistentes compartieron un espacio de conversación y networking tras la programación principal. En esta publicación se recogen más fotografías del ambiente vivido, los participantes y los momentos finales de Bet on Ceuta 2026, completando poco a poco la cobertura gráfica de esta parte del evento.

Más fotos del cocktail de clausura de Bet on Ceuta 2026

Las fotografías del cocktail se han organizado en diferentes galerías para que los usuarios puedan avanzar de una noticia a otra y encontrar sus imágenes de forma sencilla.

Si participaste en el cierre de Bet on Ceuta 2026, revisa esta galería y continúa con la siguiente publicación para ver más fotos del evento.

La serie de galerías del cocktail de clausura se acerca a su tramo final con nuevas imágenes de Bet on Ceuta 2026, centradas en el ambiente, los asistentes y el networking del cierre.