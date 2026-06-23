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El cocktail de clausura de Bet on Ceuta 2026 puso el broche final a dos jornadas de actividad profesional, ponencias, encuentros y networking en la ciudad. Tras la programación principal del evento, los asistentes compartieron un espacio más distendido en el que continuaron las conversaciones y los contactos generados durante la jornada.

En esta primera galería del cocktail de clausura, El Periódico de Ceuta recopila una selección de imágenes del ambiente vivido durante el cierre de Bet on Ceuta 2026, con fotografías de asistentes, representantes, profesionales del sector y diferentes momentos del encuentro final.

Más fotos del cocktail de clausura de Bet on Ceuta 2026

Esta publicación forma parte de la cobertura especial de Bet on Ceuta 2026. Las imágenes del cocktail se han dividido en varias galerías para facilitar la navegación y ayudar a los asistentes a encontrar su fotografía.

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