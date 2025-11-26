La gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, junto a sus predecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, declararon este martes ante el juez José Antonio Gómez en el marco del caso sobre los contratos de emergencia.

Durante la audiencia, los tres reconocieron que no acataron la orden emitida por la Consejería de Hacienda en 2021 que instaba a suspender estos contratos, alegando que entendían que el SAS no estaba afectado por dicho mandato.

Valle García, que acudió a los juzgados acompañada de su abogado, Miguel Villegas, explicó que su interpretación de la norma se basaba en la situación específica del SAS, mientras que sus predecesores ofrecieron testimonios similares sobre la gestión de los contratos durante sus respectivas etapas.

El caso investiga la legalidad de la contratación de personal por emergencia en el SAS y la posible responsabilidad de sus gerentes por no cumplir con las instrucciones de Hacienda. La investigación continúa, y se espera que el juez analice las declaraciones para determinar posibles sanciones o responsabilidades legales.