Jorge Javier Vázquez cerró la primera gala de la cuarta edición de GH Dúo con un anuncio que mantuvo a la audiencia expectante: el casting todavía no está completo, y este domingo, durante la gala presentada por Ion Aramendi, llegarán más participantes a la casa de Tres Cantos.

La primera emisión del reality de Telecinco reunió un 13,7% de share, con 821.000 espectadores de media y 2.148.000 espectadores únicos, liderando su franja aunque ligeramente por debajo de la edición anterior. Mientras tanto, los actuales concursantes ya han empezado a generar dinamismo y conflicto, gracias a una mezcla estratégica de perfiles veteranos, debutantes y rostros con cuentas pendientes.

El reparto inicial incluye tríos y parejas diseñados para maximizar el espectáculo. Entre los tríos destacan:

Belén Rodríguez, Carmen Borrego y John Guts , con la histórica analista de televisión compartiendo aventura con la provocadora figura de John Guts y Carmen Borrego.

, con la histórica analista de televisión compartiendo aventura con la provocadora figura de John Guts y Carmen Borrego. Manuel González, Anita Williams y Gloria González, quienes combinan romance pasado y debutante absoluto para añadir tensión sentimental.

En cuanto a las parejas:

Antonio Canales y Raquel Salazar , explosivos y con historia televisiva polémica.

, explosivos y con historia televisiva polémica. Carlos Lozano y Cristina Piaget , el primero rescatado del retiro mediático y la segunda, icónica modelo de los 80 y 90 debutando en reality.

, el primero rescatado del retiro mediático y la segunda, icónica modelo de los 80 y 90 debutando en reality. Mario Jefferson y Sonia Madoc, sumando la cuota musical y nostálgica del elenco.

El casting de GH Dúo 4 promete así una mezcla de nostalgia, morbo y posibles sorpresas, mientras los espectadores esperan la llegada de nuevos concursantes este domingo que prometen darle un giro aún más intenso a la convivencia.