La federación de izquierdas Izquierda Unida no prevé asistir a la charla prevista para este miércoles entre el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, al asegurar que no ha recibido invitación formal. En cambio, representantes de Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes sí tienen previsto acudir al encuentro.

La responsable de Organización y portavoz federal de IU, Eva García Sempere, señaló este lunes que la formación está dispuesta a participar en espacios de reflexión sobre la unidad de la izquierda, pero que en esta ocasión no han sido invitados expresamente. En rueda de prensa, insistió en que la organización no rehúye el debate, aunque defendió que los procesos de confluencia deben hacerse con “perseverancia y solvencia” y sin “fuegos artificiales”.

Por su parte, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, restó importancia al acto, al que definió como “una charla”, y explicó que ese día estará en tareas de precampaña en Castilla y León.

Aun así, fuentes de la coalición han confirmado que al encuentro asistirán representantes de Sumar, Más Madrid y los comunes, aunque no se ha detallado quiénes participarán ni se espera la presencia de dirigentes de primera línea. La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, defendió la necesidad de participar en debates que respondan a la inquietud sobre la unidad de la izquierda transformadora y plurinacional en España.

Propuesta de frente amplio

La conversación entre Rufián y Delgado se produce en un contexto en el que el portavoz de ERC ha retomado su propuesta de articular un frente amplio de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales para frenar a Vox, una iniciativa que incluiría a formaciones nacionalistas e independentistas. Sin embargo, esta idea ha sido recibida con escepticismo por parte de varios actores, y fuerzas como ERC, BNG y Bildu han confirmado que no acudirán al acto.

Mientras tanto, los partidos que integran Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE —Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes— centran sus esfuerzos en el acto previsto para el sábado 21 de febrero, en el que quieren escenificar su intención de concurrir juntos a las próximas generales con un nuevo proyecto político que sustituya la actual marca.

Está confirmada la asistencia del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y previsiblemente también acudirán el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la ministra de Sanidad, Mónica García. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, aún no ha confirmado su presencia. Por parte de IU, sí participará su coordinador federal, Antonio Maíllo.

Las formaciones de la coalición han invitado al resto de fuerzas de la izquierda a este acto, aunque no se espera la asistencia de Podemos ni de partidos como ERC, Bildu, BNG, Més o Chunta Aragonesista. Compromís sí ha confirmado que acudirá, si bien subraya que ello no implica su regreso a la coalición.