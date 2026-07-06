La ciudad de Pamplona inaugura de manera oficial los Sanfermines este martes 6 de julio desde la Plaza Consistorial, en un acto que se podrá seguir en vivo a través de La 1 de TVE.

La ciudad de Pamplona da comienzo de forma oficial a los Sanfermines 2026. Del 6 al 14 de julio, la capital navarra acoge una nueva edición de sus célebres festejos, que arrancan formalmente con el tradicional acto del chupinazo desde el casco histórico. El pistoletazo de salida de estas fiestas, reconocidas por sus encierros de toros, la comparsa de Gigantes y Cabezudos, las txarangas y los conciertos gratuitos, congrega cada año a miles de personas en el corazón de la localidad. En esta ocasión, los encargados de prender la mecha y dar inicio a las celebraciones en honor a San Fermín serán los representantes de la Subdirección de Urgencias de Navarra.

Horario del Chupinazo de San Fermín 2026: ¿A qué hora empieza?

El chupinazo se celebrará con estricta puntualidad a las 12:00 horas del mediodía en el centro de Pamplona. El lanzamiento del cohete se efectuará, como marca la costumbre, desde el balcón principal de la Casa Consistorial, sede del Ayuntamiento de Pamplona, que se encuentra ubicada en la Plaza Consistorial (también denominada popularmente como Plaza del Ayuntamiento). Este instante señala la apertura institucional e irreversible de nueve días consecutivos de celebraciones en toda la comunidad navarra.

Dónde ver el chupinazo de Pamplona en directo por televisión y ‘streaming’

Para todos aquellos ciudadanos que deseen seguir el desarrollo del evento en tiempo real, la corporación pública RTVE ha preparado un despliegue informativo especial con motivo de los Sanfermines. La retransmisión se realizará en riguroso directo y los espectadores podrán seguir el minuto a minuto de todo lo que acontezca en la plaza desde la señal de televisión de La 1 de TVE, así como a través de las opciones de emisión online que ofrece la cadena.

En qué consiste el acto: el grito tradicional y el pañuelo rojo

El chupinazo constituye el rito fundamental que determina el inicio oficial de los Sanfermines. Cada 6 de julio, coincidiendo exactamente con la hora fijada, se procede al lanzamiento de un cohete desde lo alto del Ayuntamiento. Al mismo tiempo, se proclama ante la multitud el tradicional grito festivo: “¡Pamploneses, Iruñatarrok, Viva San Fermín, Gora San Fermin!”.

Es en ese preciso momento cuando los miles de asistentes congregados en la Plaza Consistorial celebran la apertura de las fiestas en medio de cánticos, aplausos y el arraigado lanzamiento de bebidas como vino, sangría y champán. Inmediatamente después del estallido del cohete en el cielo, se cumple con la tradición de que los presentes se coloquen el pañuelo rojo al cuello, inaugurando así el periodo festivo. Cabe recordar que, desde el año 2016, la persona o el colectivo designado para efectuar el lanzamiento del chupinazo es elegido mediante un sistema regulado de propuestas y votación ciudadana, un mecanismo impulsado de manera conjunta por la Mesa de los Sanfermines y el propio Ayuntamiento de Pamplona.