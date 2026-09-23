El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, se trasladará este próximo viernes a la zona de El Trampolín para visitar a los vecinos que actualmente se encuentran acampados en la Plaza de Los Reyes.

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La visita contará con la presencia de miembros del Equipo de Gobierno, quienes acompañarán al presidente en este encuentro con los afectados por la situación en la mencionada zona.

Durante la visita, se pretende transmitir todo el apoyo y fuerza a los vecinos en estos duras circunstancias que están atravesando.

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