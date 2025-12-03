La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se ha mostrado este miércoles confiada en que el “cumplimiento de los compromisos” adquiridos con Junts “restablezca la confianza que se ha perdido” con el grupo independentista. Montero se pronunció así tras la comparecencia de la portavoz de Junts, quien insistió en que su partido “no cambia de posición”, a pesar del acercamiento que escenificó el martes el presidente Pedro Sánchez, y emplazó al Ejecutivo a tomar medidas concretas.

Por su parte, la portavoz del PP, Ester Muñoz, criticó la actitud de Sánchez, asegurando que se había “arrastrado ante Junts para nada”, calificando la situación de “entre vergonzosa y patética”.

En otro ámbito político, el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha decidido mantener en el Consell a los dos consejeros más cuestionados por los familiares de las víctimas de la DANA que causó 230 muertos, aunque les ha retirado las competencias relacionadas con las inundaciones. Susana Camarero seguirá como vicepresidenta, pero ya no será portavoz del Consell ni gestionará Servicios Sociales. Asimismo, José Antonio Rovira cambia de cartera y pasa de Educación, Cultura y Universidades a Economía y Hacienda.

Estos movimientos reflejan tanto los intentos del Gobierno central por reconducir su relación con Junts como la apuesta de la Generalitat Valenciana por reorganizar responsabilidades tras la tragedia de la DANA.