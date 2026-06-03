El president de la Generalitat responde en el Parlament a las críticas de la oposición por las investigaciones judiciales que salpican al PSOE y asegura actuar con «tranquilidad y transparencia».

BARCELONA. – El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido con firmeza la integridad de su formación política durante la sesión de control celebrada este miércoles en el Parlament. Ante los duros ataques y preguntas de los grupos de la oposición, que han sacado a relucir diversas investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE, Illa ha aseverado: «Mi partido, el PSC, está libre de corrupción».

El jefe del ejecutivo catalán ha asegurado afrontar la situación con la «tranquilidad» de quien ha actuado correctamente y bajo el principio de máxima transparencia. «La corrupción es una línea roja para mi formación política y para mí», ha subrayado, insistiendo en que esta lacra se combate con prevención y con «la máxima contundencia» cuando se detecta.

Un frente común de la oposición alude a los casos ‘Leire’ y ‘Zapatero’

Los grupos de Junts, ERC, PPC, Vox y Comuns han aprovechado la sesión para cuestionar al president sobre los últimos frentes judiciales. Las críticas se han centrado principalmente en dos asuntos:

El ‘caso Leire’: En el cual el juez ha solicitado documentación sobre la campaña publicitaria del PSC en las pasadas elecciones catalanas.

En el cual el juez ha solicitado documentación sobre la campaña publicitaria del PSC en las pasadas elecciones catalanas. El ‘caso Zapatero’: Centrado en los presuntos vínculos del expresidente español con la multinacional china Huawei.

Reproches cruzados y exigencia de explicaciones

La oposición ha coincidido en afear al president su falta de comparecencias específicas, después de que ERC y Comuns rechazaran el día anterior una petición para que Illa diera explicaciones monográficas esta semana.

Junts | La presidenta del grupo, Mònica Sales, ha acusado a Illa de instalarse en «el silencio y la propaganda», advirtiendo que la falta de explicaciones «hace todavía más grandes las sospechas».

| La presidenta del grupo, Mònica Sales, ha acusado a Illa de instalarse en «el silencio y la propaganda», advirtiendo que la falta de explicaciones «hace todavía más grandes las sospechas». ERC | Josep Maria Jové ha instado al president a ser «valiente». Le ha reprochado que insinúe motivaciones políticas (lawfare) en los tribunales cuando los socialistas «dieron la espalda» a los independentistas en situaciones similares. «A nosotros no nos encontraron nada. ¿Pueden decir ustedes lo mismo?», ha lanzado.

| Josep Maria Jové ha instado al president a ser «valiente». Le ha reprochado que insinúe motivaciones políticas (lawfare) en los tribunales cuando los socialistas «dieron la espalda» a los independentistas en situaciones similares. «A nosotros no nos encontraron nada. ¿Pueden decir ustedes lo mismo?», ha lanzado. PPC | Alejandro Fernández ha calificado a Illa de «políticamente responsable» por sus relaciones con personas investigadas, ironizando sobre el perfil público del president y del expresidente Zapatero.

| Alejandro Fernández ha calificado a Illa de «políticamente responsable» por sus relaciones con personas investigadas, ironizando sobre el perfil público del president y del expresidente Zapatero. Vox | Ignacio Garriga ha interpelado directamente a Illa por su relación con la empresaria Liling Qi (presidenta de la Fundación Puente China), vinculándola a contratos de mascarillas durante la pandemia y a operaciones urbanísticas en La Roca del Vallès. Illa ha negado categóricamente cualquier «trato de favor».

| Ignacio Garriga ha interpelado directamente a Illa por su relación con la empresaria Liling Qi (presidenta de la Fundación Puente China), vinculándola a contratos de mascarillas durante la pandemia y a operaciones urbanísticas en La Roca del Vallès. Illa ha negado categóricamente cualquier «trato de favor». Comuns | Jéssica Albiach ha marcado distancias avisando que, aunque existe el lawfare, «no todo lo es», y ha considerado que tanto Pedro Sánchez como José Luis Rodríguez Zapatero «van demasiado tarde» a la hora de rendir cuentas.