Pedro Sánchez afirmó este martes en una entrevista que tenía «confianza política» en José Luis Ábalos, aunque aseguró que, desde el plano personal, el exministro era «un gran desconocido» para él. Sin embargo, varios episodios a lo largo de la última década muestran que la relación entre ambos políticos fue mucho más cercana de lo que el presidente sugiere.

No solo existía un vínculo político. También lo había entre sus respectivas parejas, Begoña Gómez y Carolina Perles, exesposa de Ábalos, quienes compartían paseos y conversaciones que reflejaban una relación más íntima entre las familias.

1. Fin de semana en una casa rural (2017)

Durante la campaña de las primarias para la Secretaría General del PSOE, Sánchez y Ábalos compartieron un fin de semana en una casa rural en Milagro, Navarra, junto a sus parejas e hijos. El exdiputado Santos Cerdán, anfitrión del encuentro, destacó la participación de ambos políticos en actividades conjuntas, reforzando su relación personal más allá de lo estrictamente profesional.

2. Fiesta sorpresa por el 60 cumpleaños de Ábalos (2019)

El presidente del Gobierno asistió junto a Begoña Gómez al cumpleaños del entonces ministro de Transportes, celebrado en un restaurante en la zona de las Cuatro Torres de Madrid. Entre los invitados estaban familiares, amigos y colaboradores cercanos, evidenciando un vínculo que trascendía lo político.

3. Mensaje de apoyo durante la polémica (2023)

El 6 de noviembre de 2023, Sánchez envió un mensaje a Ábalos tras las primeras acusaciones de conducta poco ética que afectaban al exministro. En él, el presidente expresaba afecto personal y agradecimiento por su amistad, mostrando una cercanía que contradice su actual declaración de desconocimiento personal.

4. Conversación sobre la amistad y la política (2024)

En febrero de 2024, antes de la detención del asesor Koldo García y en plena negociación interna del PSOE, Sánchez escribió a Ábalos: «Pensaba que éramos amigos». El mensaje se produjo en el marco de las primarias frustradas por el presidente, evidenciando nuevamente un vínculo personal previo a los conflictos políticos recientes.

Mientras Ábalos permanece en prisión, planea escribir sus memorias, que pretende publicar «en breve», lo que podría arrojar más detalles sobre esta relación que ahora el presidente parece minimizar.