La comarca de Los Pedroches sufrió esta mañana una interrupción del servicio de Internet y telefonía que afectó a numerosos hogares y negocios. La incidencia comenzó alrededor de las 10:00 horas y se prolongó hasta las 13:35, aunque tras la recuperación se produjo una breve recaída en el servicio.

La falta de conexión complicó el trabajo de múltiples empresas y obligó a muchos comercios a realizar pagos únicamente en efectivo debido a la imposibilidad de usar datáfonos.

No es la primera vez que ocurre un fallo de este tipo en la zona. Recientemente se registraron incidencias similares, aunque de menor duración, y en mayo pasado se produjo otra interrupción significativa debido a la rotura de fibra óptica.

Las autoridades y proveedores de servicios trabajan para prevenir que este tipo de averías se repitan y minimizar el impacto en la actividad diaria de la comarca.